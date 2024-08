Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 13 Ago 24) La visione strategica del Sistema Italia viene presentata attraverso il rilancio del nostro settore primario – agricoltura e pesca in occasione del G7 dedicato all'agricoltura e pesca (Siracusa 21 al 29 settembre 2024). Il protagonismo dell'Italia affonda le radici nella storia e, oggi, la leadership viene ulteriormente confermata con il Decreto Agricoltura.

Sono disponibili oltre 500 milioni di euro per un'ampia gamma di interventi a sostegno dell'agricoltura e della pesca nazionali, frutto di una strategica collaborazione tra Governo e Parlamento, in cui Agea ha potuto apportare il proprio know how.

In allegato, si può prendere visione delle misure settoriali a cui si può accedere e gli strumenti messi a disposizione per tutti gli agricoltori e i pescatori.