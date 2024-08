Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 19 Ago 24) Sono stati eletti quindici membri per il Coordinamento dei Direttori delle aree protette. L'organo tecnico a supporto del Consiglio direttivo di Federparchi include rappresentanti dei Parchi nazionali, regionali e delle Aree Marine Protette. C'è anche Igino Chiuchiarelli, direttore del Parco regionale Sirente Velino, tra i membri del Coordinamento neoeletto. Di seguito la composizione dell'organo.

-Per i parchi regionali: Igino Chiuchiarelli, Parco regionale Sirente Velino, Massimo Rossi, Ente parchi Emilia orientale, Mario Girelli, Parco Adda Nord e Parco Groane, Emiliano Manari, Roma Natura, Massimiliano Scotti, Parco regionale Gola Rossa e Frasassi Giovanni Laudani, Parco regionale Etna, Alessandro Mariggiò, Riserve regionali Litorale Tarantino Orientale.

-Per i parchi nazionali: Andrea Gennai, Parco nazionale Foreste Casentinesi, Sonia Anelli, Parco nazionale Pantelleria, Giuseppe Luzzi, Parco nazionale Appennino Lucano, Romano Gregorio, Parco nazionale Cilento.

-Aree Marine Protette (AMP): Antonio Miccio, Amp Regno di Nettuno, Salvatore Livreri, Amp isole Egadi, Antonio Romano, Amp Isole Ventotene e Santo Stefano, Giulia Visconti, Amp capo Milazzo.

La nomina di Igino Chiuchiarelli rappresenta un grande riconoscimento al lavoro fin qui svolto dal Parco regionale Sirente Velino, che si sta affermando anche sul panorama nazionale. Ricordiamo che il presidente Francesco D'Amore è vice coordinatore dei 134 Parchi regionali: ora, con la nomina del Direttore Igino Chiuchiarelli, l'Ente ha la piena rappresentatività sul panorama italiano.

"Sono pienamente soddisfatto" sottolinea il presidente D'Amore. "Questo ulteriore riconoscimento al lavoro fin qui svolto che ha permesso di raggiungere risultati importanti, tanto che molte delle nostre iniziative sono state considerate dal direttivo di Federparchi come buone pratiche. Come già detto in precedenza, insieme al direttore Chiuchiarelli ci siamo posti l'obiettivo di portare all'attenzione del Ministero dell'Ambiente la questione dei Parchi regionali, per fare in modo che non vengano considerati Parchi di serie B. Ho potuto constatare, con piacere, che sia il presidente di Federparchi Luca Santini che tutto il Consiglio direttivo sono stati pienamente concordi su questa linea. Avremo modo, quindi, di affrontare le problematiche e presentare i risultati raggiunti".

Così Igino Chiuchiarelli. "Vorrei ringraziare il presidente Francesco D'Amore, il presidente di Federparchi e tutto il Consiglio dell'Ente per questa mia nomina. Credo che questi momenti siano importanti e ripaghino del lavoro svolto nel tempo tanto quanto i risultati raggiunti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, con impegno e dedizione. Ora, il Parco Regionale Sirente Velino ha una sua identità e una propria autorevolezza anche sul panorama nazionale. Naturalmente sono ancora molti i traguardi da raggiungere, ma sono certo che sapremo tagliarli uno dopo l'altro".