Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 13 Set 24) MACRO-MISURA B "RILANCIO ECONOMICO SOCIALE", SUB MISURA B2 "TURISMO, CULTURA, SPORT E INCLUSIONE", LINEA DI INTERVENTO B2.2 "CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI PUBBLICI PER INIZIATIVE DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE, AMBIENTALE E SOCIALE DEL TERRITORIO" DEL PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016 DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Progetto "ICE PARK - INTERACTION AND EXPERIENTIAL CULTURE IN THE PARK

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO per l'affidamento del servizio di supporto al RUP (n. 1 area lavori e n. 1 area servizi)

La data del colloquio, da effettuarsi in presenza presso la sede dell'Ente in Rocca di Mezzo, sarà comunicata ai singoli candidati tramite PEC almeno cinque giorni prima della data stabilita

Scadenza 17/09/2024