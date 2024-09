Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 24 Set 24) Come sarebbe guardare il Parco Regionale Sirente Velino con gli occhi del "visitatore" che vede bellezza dove tutti vedono routine?

Grazie alla fotografia si viaggia sempre più spesso con gli occhi anziché col corpo. Infatti molto spesso i fotografi prendono in prestito i nostri occhi e viaggiano per noi, guardano per noi.

E noi ci serviamo spesso e volentieri dei loro sguardi garbati a vedere, non solo per viaggiare in luoghi lontani ma anche per esplorare mondi "vicini" eppure talmente minimi da apparire spesso invisibili.

Questo è quello che vogliamo fare con il Calendario del Parco Regionale Sirente Velino 2025: vedere il Parco, un universo vicino e quotidiano, con i Vostri occhi.

"La scelta delle immagini — precisa il Presidente del Parco Francesco D'AMORE — è stata fatta con l'intento di far capire ai visitatori che spesso abbiamo cose singolari e attraenti a pochi passi da casa, basterebbe guardare lo spazio che ci circonda con uno sguardo più attento e meno superficiale per coglierle".

Lo stesso sguardo e spirito esploratore che potremmo avere in un safari o in un viaggio a Capo Nord.

Ma in questo caso è bello anche farsi pigramente condurre dal fotografo attraverso questi paesaggi minimi, dentro queste piccole fiabe ambientate in foreste abitate da mammiferi, rettili, insetti.

Potremmo viaggiare in un microcosmo stregato visto da VOI, un viaggio che nessuna agenzia di viaggi può organizzare.

Per farlo bisogna prestare gli occhi a chi sa vedere con attenzione e raccontare con passione.

Questo VI chiediamo.

Per questa edizione vorremmo lanciare il concorso fotografico "VIAGGIO NELLA NATURA: IL PARCO SI FA IMMAGINE" per selezionare 13 immagini di "paesaggi" della nostra area protetta da pubblicare nel calendario 2025 del Parco, in modo da coinvolgere i nostri più affezionati visitatori nella sua meticolosa preparazione.

Ciascun concorrente potrà partecipare con al massimo 4 fotografie di paesaggi del Parco compresi animali, piante, borghi antichi, nuclei storici, insediamenti agricoli.

Attenzione però: se ci fossero persone nelle foto le stesse non dovranno essere in alcun modo riconoscibili, pertanto dovranno comparire di spalle o comunque non riprese in volto.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza limiti di età.

Le fotografie dovranno essere scattate all'interno del Parco e andrà indicata la località e la data di scatto. Sono accettate ESCLUSIVAMENTE fotografie a COLORI con inquadrature preferibilmente verticali. La risoluzione di ciascuna foto (in f.to .jpg) deve essere di almeno 2300 x 1060 e una dimensione di 5 MB.

Le fotografie non dovranno presentare filigrane, scritte o cornici. Inoltre non sono ammesse opere interamente realizzate a computer, etc.

Il materiale, in formato digitale, con le sopraccitate caratteristiche, unitamente al modulo di consenso e alle eventuali liberatorie, deve essere inviato all'indirizzo info@sirentevelino.it, eventualmente utilizzando adeguata piattaforma di trasferimento dei files (tipo https://wetransfer.com/) oppure consegnato a mano su supporto digitale sicuro. Dovrà essere citato l'autore della foto e l'eventuale animale, pianta, località oggetto di ogni singolo scatto.

La scadenza del concorso è il 31 ottobre 2024.

Un'apposita commissione del Parco sceglierà a proprio indiscutibile giudizio le foto più idonee ad essere pubblicate (in base a diversi criteri, estetici, di distribuzione geografica, stagionale, per il miglior equilibrio del calendario, ecc.) e la comunicazione delle foto scelte avverrà via email agli interessati entro metà novembre 2024.

Le fotografie "vincitrici" saranno inserite e pubblicate nel calendario 2025 del Parco e tutte le fotografie presentate al Concorso potranno essere pubblicate dal Parco sul sito istituzionale nella sezione Visita il Parco – Multimedia - Galleria fotografica.

Tutti i partecipanti riceveranno copia del Calendario realizzato, ma nessun diritto economico sarà riconosciuto agli autori delle foto per il loro utilizzo.

Gli autori delle foto selezionate per il calendario riceveranno un premio di riconoscimento (3 copie del calendario, gadgets del Parco). Si chiede pertanto di citare un indirizzo postale nell'email di invio del materiale fotografico.

La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori al Parco Naturale Regionale Sirente Velino del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali.

Che dire…, aspettiamo i vostri scatti per far conoscere a tutti il fascino della nostra splendida area protetta!

Scadenza 31/10/2024