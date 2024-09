Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 28 Set 24) Torna la Marcia del Creato, da Aielli a Castelvecchio Subequo percorrendo sentieri pieni di storia e spiritualità. Il Parco Sirente Velino onora il suo patrono attraverso un'escursione di 22 chilometri. L'appuntamento è previsto il prossimo 5 ottobre.

Riflessione meditazione accompagneranno il cammino. La Marcia del Creato, ideata dal dottor Pasquale Casale per conto della Regione Abruzzo, in collaborazione con l'Ente Parco, quest'anno raggiunge la sua X edizione. L'organizzazione dell'escursione è a cura dell'associazione Orsa Maggiore e del Parco Sirente Velino. Uno dei momenti culminanti nel corso della passeggiata sarà il passaggio per Baullo, il luogo in cui avvenne il noto miracolo dell'acqua da parte di San Francesco.

Si partirà da Aielli, mentre nelle passate edizioni la Marcia incominciava dal Convento di Santa Maria in Valleverde, a Celano. Per motivi tecnici e di sicurezza, quest'anno, si è deciso di rendere il percorso più breve e semplice. La Marcia del Creato rientra nelle azioni che il Parco regionale Sirente Velino sta portando avanti nell'ambito del percorso CETS, Carta Europea del Turismo Sostenibile. I partecipanti percorreranno un itinerario lungo 22 chilometri, che toccherà i comuni di Aielli, Collarmele, Gagliano Aterno e Castelvecchio Subequo.

Ritrovo ad Aielli alle ore 8 di sabato 5 ottobre, in piazza Filippo Angelitti: alle 9 ci sarà la partenza del Cammino, con arrivo previsto alle ore 17 a Castelvecchio Subequo. Al termine della Marcia, sarà celebrata la funzione religiosa alle ore 18, nel Convento di San Francesco. Previsto un bus navetta in mattinata da Castelvecchio Subequo ad Aielli e da Castelvecchio ad Aielli per il rientro serale.

Tutte le informazioni

-Equipaggiamento obbligatorio: scarponcini da trekking (pena l'esclusione dall'escursione) e abbigliamento a strati, cappello e occhiali da sole;

-1,5 l di acqua per partecipante;

-cibo di conforto e pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria entro la sera di giovedì 3 ottobre. La quota di adesione per ogni partecipante è di 5 euro, inclusiva di assicurazione giornaliera. Il percorso non è adatto alla presenza di cani. In caso di maltempo, l'organizzazione si riserva la possibilità di modificare il percorso programmato.

Per info e prenotazioni si può contattare Stefano Aigae al 328 649 8469 - Milena Aigae al 328 419 7462, oppure ci si può iscrivere utilizzando il modulo Google cliccando su questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8QgpcVj2Z9tgIZVop4f8pQaXmgkOYSpWMDNcWlynWPEBUug/viewform