Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 01 Ott 24) Il 5 ottobre alle 15.30, la chiesa sconsacrata di San Sebastiano, situata presso Corbellino, frazione di Fagnano Alto in provincia dell'Aquila, ospiterà la mostra d'arte "OMNI - Omnia mutantur, nihil interit".

La mostra, ideata e organizzata dall'associazione 1CONA APS-ETS di San Demetrio ne' Vestini, si propone di offrire un percorso espositivo di scultura, pittura, installazioni e arti performative realizzate da artisti locali, in stretta collaborazione con le istituzioni di riferimento del nostro territorio: l'Accademia di belle arti dell'Aquila ABAQ, i comuni di Fagnano Alto e di San Demetrio ne' Vestini, l'ente del Parco Naturale Sirente Velino, Arti e spettacolo s.r.l. Inoltre saranno coinvolte le associazioni ed imprese locali come: Foresta Modello Valle dell'Aterno, Frequenze dal Gran Sasso ETS, Cuore Nero d'Abruzzo e le Proloco.

La mostra sarà installata e mantenuta per un periodo totale di un mese, tutti i week-end (il sabato e la domenica) dei mesi di ottobre e novembre 2024, a partire dal 5 ottobre fino a concludersi il 3 novembre. Si terranno workshop periodici e performance artistiche ad-hoc per stimolare la presenza dei viaggiatori, appassionati di arte ma anche di professionisti.

Su richiesta e concordato preventivamente con il Comune di Fagnano, potrebbero esserci anche aperture straordinarie infrasettimanali.

Tema della mostra



Il tema della mostra è quello della metamorfosi.

Metamorfosi, una parola che tenta di racchiudere un concetto antico come il mondo, che abbraccia fisica e metafisica e di conseguenza l'arte. Questo tema è ricorrente e lo si può trovare ovunque, in ogni epoca del percorso umano, in tutte le forme con le quali la nostra specie ha provato ad esprimersi. La metamorfosi è la trasformazione, il mutamento, il cambiamento di un oggetto, concetto o essere da una forma ad un'altra di natura diversa.

Secondo il poeta Ovidio: "Omnia mutantur, nihil interit", ovvero: tutto muta, nulla perisce. In Eraclito, "Panta rhei", l'eterno divenire e il trasformarsi della realtà.

Il solo tentativo di racchiudere questo concetto con una parola stabile è un paradosso: si trasformano i pensieri, muta la marea, cambiano i tempi, trasmutano i valori, si evolve il linguaggio. E l'arte? Come sempre l'arte è al confine, si trova al punto esatto di intersezione tra il divenire e il fissare; certamente tutta l'arte è metamorfosi che tenta però al tempo stesso di rimanere, è il tentativo di bloccare un istante di eterno, lo strumento di espressione più potente a nostra disposizione. Il luogo che ospiterà l'esposizione è esso stesso in piena fase di metamorfosi, il territorio in cui si trova, la popolazione, tutti siamo a cavallo di un cambiamento epocale e l'artista è chiamato in questa mostra a lasciarsi trasportare e ad utilizzare San Sebastiano come tempio creativo a servizio dello spettatore e del suo percorso artistico.

Calendario eventi ospitati a San Sebastiano:

1° Weekend

5 Ottobre

Inaugurazione mostra e performance a cura di "Arti e spettacolo"

6 Ottobre

Passeggiata patrimoniale a cura di "Foresta Modello della Valle dell'Aterno"



2° Weekend

12 Ottobre

Workshop di candele artigianali a cura di "Art House Candle" di Fabrizio D'Eramo

13 Ottobre

Namaskara azione performativa a cura di Maura Colamartini



3° Weekend

20 Ottobre

Esperienza d'Arte Erboristica Selvatica

a cura di Maura Colamartini e Alessandra Vernacotola



4° Weekend

26/27 Ottobre

Workshop tessitura su telaio a cura di Valeria Befani



5° Weekend

2 Novembre

Workshop di serigrafia su tessuto a cura di Frequenze e Ida Tuia Fornasiero

3 Novembre

Finissage

Per maggiori informazioni sulle attività:

