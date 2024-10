Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino alla Fase 2 della Carta Europea del Turismo Sostenibile, concluse le attività preliminari: ora tocca agli operatori turistici.

(Rocca di Mezzo, 03 Ott 24)

Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, presieduto da Francesco D'Amore, sindaco di Fagnano Alto, annuncia la conclusione delle attività preliminari utili alla attuazione della Fase 2 della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), un passo significativo verso la valorizzazione e la promozione sostenibile del territorio. Guardando al futuro, il Parco si prepara ora ad implementare la Fase 2 della CETS, rivolta specificamente agli operatori economici locali. Da qui il caloroso invito a partecipare a strutture di accoglienza turistica (alberghi, B&B, agriturismi, ecc.), guide turistiche e ambientali, operatori di educazione ambientale e tutti coloro che si occupano di attività turistiche e ricreative all'interno del Parco. Per partecipare alla Fase 2 della CETS, è necessario compilare e inviare il modulo di richiesta di partecipazione entro il 10 ottobre 2024. Il modulo può essere richiesto via email al seguente indirizzo: cets@sirentevelino.it

"Questa fase - si spiega in una nota - prevede l'adozione di un disciplinare volto al miglioramento socioeconomico-ambientale, il cui rispetto verrà accertato da un verificatore terzo. Gli operatori che aderiranno a questo disciplinare riceveranno una certificazione che attesterà il loro impegno per un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente".



La partecipazione alla Fase 2 della CETS offre numerosi vantaggi, tra cui una certificazione di sostenibilità turistica riconosciuta a livello europeo, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai visitatori: l'aumento di visibilità e competitività del proprio business, promozione di un turismo responsabile e sostenibile nel Parco e la partecipazione a un network europeo di eccellenza nel turismo sostenibile. Il Parco Naturale Regionale "Sirente Velino" è entusiasta di offrire questa opportunità ai propri operatori del settore turistico e si augura una larga partecipazione alla Fase 2 della CETS: "Insieme, possiamo costruire un futuro sostenibile per il nostro magnifico territorio".



Negli ultimi anni, il Parco Sirente Velino ha intrapreso un percorso ambizioso di valorizzazione e promozione del proprio territorio, perseguendo la cruciale missione di conservare, proteggere e condividere la bellezza inestimabile di questa area naturale: "Il nostro obiettivo primario è favorire una coesistenza armoniosa tra le comunità locali e la natura, promuovendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Nel 2022, il nostro impegno ha ricevuto un importante riconoscimento: il Parco Sirente Velino, insieme ai partner impegnati in azioni concrete, ha ottenuto presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles il riconoscimento della Fase 1 della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). Questo traguardo non rappresenta solo una certificazione, ma uno strumento metodologico che facilita una gestione più efficace delle aree protette per lo sviluppo di un turismo sostenibile. La CETS ha permesso di creare preziose sinergie tra i diversi attori del territorio, attraverso il coinvolgimento della comunità locale nel Forum e l'approvazione di una Strategia comune per lo sviluppo turistico sostenibile, culminata nel Piano delle Azioni 2022-2026".