(Rocca di Mezzo, 10 Dic 24) Per il Calendario 2025 il Parco Naturale Regionale Sirente Velino ha deciso di presentare la Sua area protetta, un universo vicino e quotidiano, con i Vostri occhi e percepire bellezza dove tutti vedono routine.

Grazie alla fotografia si viaggia sempre più spesso con lo sguardo anziché col corpo e noi ci serviamo spesso dei loro sguardi garbati, non solo per viaggiare in luoghi lontani ma anche per esplorare mondi "vicini" eppure talmente minimi da apparire spesso invisibili.

"La scelta delle immagini - precisa il Presidente del Parco Francesco D'Amore - è stata fatta con l'intento di far capire ai visitatori che spesso abbiamo cose singolari e attraenti a pochi passi da casa, basterebbe guardare lo spazio che ci circonda con uno sguardo più attento e meno superficiale".

È bello quindi anche farsi pigramente condurre dal fotografo attraverso questi paesaggi minimi, dentro queste fiabe ambientate in foreste abitate da mammiferi, rettili, insetti. Per farlo bisogna prestare gli occhi a chi sa vedere con attenzione e raccontare con passione. Questo abbiamo chiesto.

Con il concorso fotografico "Viaggio nella Natura: Il Parco si fa Immagine" abbiamo selezionato 14 fotografie di "paesaggi" e non solo della nostra area protetta per il Calendario 2025, in modo da coinvolgere i nostri più affezionati visitatori nella sua meticolosa preparazione.

Ciascun concorrente ha partecipato con un massimo di 4 fotografie: animali, piante, borghi antichi, nuclei storici, insediamenti agricoli. La partecipazione è stata gratuita, aperta a tutti e senza limiti di età.

Un'apposita commissione ha scelto a proprio indiscutibile giudizio le foto più idonee ad essere pubblicate in base a diversi criteri.

Le fotografie "vincitrici" sono state inserite e pubblicate nel calendario 2025 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e tutte le fotografie inviate sono sul sito istituzionale nella sezione Visita il Parco - Multimedia - Galleria fotografica.

Si ringraziano tutti i partecipanti al concorso e quanti apprezzeranno il Calendario 2025 "Il Parco attraverso i vostri occhi". A tutti i nostri migliori auguri di un sereno 2025 in pace.

Scarica il Calendario del Parco 2025 (2,4Mb)

Contributo per l'acquisto di una copia del calendario € 5.00