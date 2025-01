(Rocca di Mezzo, 20 Gen 25) Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

Entro e non oltre le ore 14:00 del 18 febbraio 2025 sarà possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno sul territorio regionale nel 2025. I posti disponibili nei progetti che saranno attivati presso le sedi del CSV Abruzzo sono 449.

l CSV Abruzzo partecipa inoltre con le proprie sedi anche all'attuazione di progetti afferenti a programmi presentati da altri enti titolari di Servizio Civile:Progetto "Un impegno per il futuro" del CSV Abruzzo all'interno del programma "Articolo 9" presentato dal CESVOL Umbria ETS – n° volontari CSV Abruzzo: 26

TITOLO DEL PROGETTO Un impegno per il futuro

SETTORE E AREA DI INTERVENTO Settore: C – Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana Area di intervento: 04 - Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche

DURATA DEL PROGETTO 12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO Contribuire ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza di residenti e turisti verso l'esigenza di tutela e conservazione della Natura con la messa in campo di azioni di monitoraggio e tutela del territorio, di promozione e sensibilizzazione attraverso l'apporto di giovani operatori volontari che rappresentano una risorsa positiva su cui gli enti intendono continuare ad investire. La tutela del patrimonio ambientale e la promozione di un turismo responsabile sono due facce della stessa medaglia, entrambe cruciali per garantire Un impegno per il futuro sostenibile al nostro pianeta e alle sue comunità.

ENTI: PNALM (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) - Pro Loco di Pescasseroli - Parco Naturale Regionale Sirente Velino - CAI Club Alpino Italiano L'Aquila

Scadenza 18/02/2025