(Rocca di Mezzo, 24 Gen 25) Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, al fine di ridurre i danni alle colture, ridurre gli incidenti stradali e per attuare interventi mirati al contenimento della peste suina africana, previsti dalla ORDINANZA 11 luglio 2023, oltre al contenimento attualmente effettuato tramite chiusini di cattura, intende avviare un progetto pilota per il controllo del cinghiale nel proprio territorio anche con personale formato attraverso corsi riconosciuti da ISPRA, ai sensi delle norme:

• Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 4/2023).

(23A03997) (GU Serie Generale n.163 del 14-07-2023).

• Adozione del piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica

G.U.152 del 01/07/2023

Il presente avviso è finalizzato all'ammissione di :

1. n 20 controllori abilitati al controllo, con priorità per i residenti nei comuni del Parco, (come previsto dal punto 2.9 dell'allegato 1 al Piano straordinario per la gestione della fauna selvatica. G.U 152 del 01/07/2023), ulteriori 5 controllori con abilitazione a svolgere tale servizio anche con l'utilizzo dell'arco, 3 Operatori scelti tra i collaboratori che a vario titolo forniscono consulenze e supporto di altro tipo al servizio e all'Ente;

2. saranno considerate le domande in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'ente;

3. i candidati verranno esaminati da una commissione interna al Parco con un colloquio orale, anche attraverso il riconoscimento delle classi di sesso e di età dell'animale;

4. verranno valutati tutti i titoli abilitativi in possesso dei richiedenti e la loro esperienza;

5. il punteggio verrà stabilito anche in base alla loro disponibilità pregressa per lo svolgimento di servizi di gestione della fauna selvatica (censimenti);

6. verrà valutata la loro capacità di uso delle armi in una sessione in poligono;

7. il personale che sarà ritenuto idoneo dovrà partecipare ad un corso di aggiornamento.

Sulla base dei risultati di questa seconda fase, tutti coloro che faranno domanda saranno inseriti in una graduatoria di merito che durerà tre anni, dalla quale si attingerà in caso di necessità. Le domande di ammissione devono essere presentate utilizzando il modulo allegato. Le domande di ammissione devono essere presentate a mezzo PEC, mail, ai seguenti indirizzi : parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it, info@sirentevelino.it; o consegnate a mano presso il protocollo dell'ente, a partire dal 24/01/2025 fino al 31/01/2025.

Scadenza 31/01/2025