Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 25 Feb 25) Sarà condiviso tra 22 Comuni del Parco Sirente Velino, compresi nell'area dell'Altopiano delle Rocche e nel territorio della provincia dell'Aquila, il Patto educativo di comunità. Il 20 febbraio si è tenuto il primo incontro per lavorare alla costituzione del Patto, nell'ambito del progetto "Gea Scuola di Montagna". Questa prima riunione, organizzata dalle associazioni "Radici in movimento" e "Ambecò", ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente del Parco regionale Sirente Velino, Francesco D'Amore, dei rappresentanti del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Comune di Ovindoli, rappresentato dalla consigliera comunale Martina Facioni. Le insegnanti referenti del progetto e gli stakeholder interessati hanno compilato un questionario di indagine, per raccogliere criticità educative e sociali emergenti nel territorio coinvolto.

Il Patto educativo di comunità mira, come dice la stessa definizione, a creare una comunità educante che sappia attivare azioni concrete in sinergia con le istituzioni scolastiche, con le amministrazioni locali e con i privati. Ragazzi e ragazze, infatti, saranno coinvolti nell'elaborazione del Patto, come simboli del cambiamento e della condivisione. Terminata la fase della raccolta dati, è partita - già dal primo incontro - l'indagine per rappresentare il contesto territoriale attraverso bisogni educativi e sociali, individuando problemi e necessità. Su tutte, si è evidenziata l'importanza di avere luoghi di aggregazione e servizi di supporto pomeridiano extrascolastico per bambini e ragazzi.

Queste le parole del Presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D'Amore: "Conoscere il territorio, la comunità che lo abita e capire ciò che manca. Questo è il percorso avviato, un confronto aperto che ci porterà ad un Patto educativo di comunità. Un'altra iniziativa sostenuta dal Parco Sirente Velino in assoluta condivisione con i suoi cittadini per accendere la luce su eventuali bisogni sociali e cercare soluzioni che migliorino la quotidianità di grandi e piccoli. Lavoriamo insieme per il benessere del territorio".