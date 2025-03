Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 18 Mar 25) La Natura ha un ruolo fondamentale per la nostra vita e per contrastare cambiamento climatico in atto. In ogni gesto che compiamo è essenziale la tutela della Natura perché da essa dipendono la nostra salute e la nostra sicurezza, oggi e nel futuro. Il WWF Italia per questo lancia una challenge per invitare le cittadine e i cittadini, sia delle metropoli sia dei piccoli centri, a regalare un'ora del proprio tempo alla natura e a sé stessi, scegliendo l'azione che più gli è congeniale: piccoli gesti che per il Pianeta possono però voler dire tanto.

Fin dalla sua ideazione in Australia nel 2007, Earth Hour, l'Ora della Terra, si è caratterizzata per lo "spegnimento delle luci", a cominciare da quelle di luoghi simbolici in tutto il mondo: tenere al buio per un'ora gli edifici più famosi del pianeta ha richiamato l'attenzione delle istituzioni mondiali sulla necessità di contrastare il cambiamento climatico. Ma l'Ora della Terra è più di un gesto simbolico; è un movimento che negli ultimi anni ha ispirato e mobilitato miliardi di persone a livello globale, ricordandoci la nostra responsabilità individuale e collettiva nel creare un futuro di speranza e capacità di resilienza per il nostro Pianeta.

Un'ora per la terra

E così anche quest'anno, mentre i monumenti, le piazze e le case di tutto il mondo si spegneranno, il WWF invita tutti a "Regalare un'ora per la Terra", dedicando 60 minuti a fare qualcosa di utile e positivo per il nostro Pianeta. Nel 2024, oltre 410.000 ore sono state "donate" al nostro Pianeta da sostenitori in ben 190 Paesi, rappresentativi del 90% del territorio mondiale, rendendo così "Earth Hour" l'ora più importante per la Terra: momenti di educazione ambientale, pulizia di spiagge e luoghi naturali, escursioni e attività in parchi e riserve, letture e cene a lume di candela… sono infinite le iniziative che si sono svolte nel 2024 per celebrare l'Ora della Terra e che, anche quest'anno, saranno organizzate in tante parti d'Italia come in tantissimi altri Paesi di tutti i continenti.

Anche quest'anno il Parco Regionale Sirente Velino aderisce all'iniziativa Earth Hour, l'Ora della Terra, in programma per il 22 marzo 2025 quando le luci di monumenti, luoghi simbolo, insegne di aziende e attività spegneranno le loro luci dalle 20,30 alle 21,30. Nel Parco saranno spente le luci di Villa Cidonio.

Aderiscono all'iniziativa anche:

- Il Comune di Cerchio con lo spegnimento delle luci in piazza Sandro Pertini ed il palazzo della Sede Municipale;

- L'APS Massimo Lelj di Tione degli Abruzzi con lo spegnimento delle luci della sede sociale.

Tutti sono invitati ad aderire con lo spegnimento simbolico delle luci delle proprie abitazioni, prendendo parte alla mobilitazione globale per il pianeta.

Earth Hour continua a essere un appello alla Terra per la Terra.