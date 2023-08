Lunedì 7 Agosto 2023

La compagnia "Shakespeare in sneakers" è felicissima di annunciare "Sogno nel Parco"!



Nelle prossime settimane porteranno in scena il nostro adattamento di "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare in alcuni dei posti più belli e suggestivi d'Abruzzo.



La nuda terrà sarà il palco,

gli alberi faranno da quinte,

e le montagne saranno una meravigliosa scenografia.

Chissà se tra il pubblico si incontrerà lo sguardo curioso e guardingo di qualche abitante del bosco…



I Parchi che hanno aderito a "Sogno nel Parco" sono:

Il Parco Nazionale della Maiella

Il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise

Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino