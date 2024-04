Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Domenica 14 Aprile 2024

DOMENICA APRILE DALLE ORE 18.00 ."Calici sul Colle", è una iniziativa che ha l'intento di valorizzare il Parco Colle Felicetta, un'area bellissima del nostro patrimonio naturalistico con un panorama mozzafiato, valorizzando al contempo le nostre produzioni locali e regionali, in collaborazione con il Parco Regionale Sirente Velino.Partiremo DOMENICA APRILE DALLE ORE 18.00 con la rassegna di vini proposti dalla Cantina del Fucino in collaborazione con la Fisar, che offrirà una degustazione gratuita accompagnata da un concerto musicale. Sarà anche l'occasione per conoscere la suggestiva storia del Parco Colle Felicetta attraverso la distribuzione del libro a cura di Gianvincenzo Sforza, dal titolo "Pietro e Felicia, una storia, un colle e un amore mancato".