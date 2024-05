Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

L'impronta che conta

Da Martedì 21 a Venerdì 24 Maggio 2024

Anche quest'anno, come da consuetudine il Parco Regionale Sirente Velino, attraverso il suo Centro di Educazione Ambientale, si appresta a festeggiare la Giornata Europea dei Parchi istituita per ricordare il giorno in cui nell'anno 1909 venne fondato in Svezia il primo Parco Europeo.

Dal 21 al 24 maggio esploreremo val D'Arano, ad Ovindoli, con escursioni e laboratori, con l'evento "l'impronta che conta", una caccia al tesoro alla scoperta dei tesori naturalistici nascosti nella valle.

Verranno coinvolte cinque classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Celano, il programma della giornata terminerà con la scoperta dell'opera di Land Art "Il segreto Originario", dove gli alunni lasceranno un pensiero positivo nella cassetta dei desideri.