(Lurate Caccivio, 22 Lug 24) Compie 20 anni il 22 luglio 2024, il primo Contratto di Fiume italiano, promosso nel 2004 da Regione Lombardia e sottoscritto da oltre 80 Comuni compresi nei bacini idrografici dei tre corsi d'acqua: Olona, Bozzente e Lura.

La cerimonia si era tenuta nella tensostruttura temporanea in cui si riuniva il Consiglio Regionale in attesa della ristrutturazione della sede attuale al Palazzo Pirelli. La tensostruttura era stata realizzata nell'area dove ora sorge Palazzo Lombardia.

COS'E' UN CONTRATTO DI FIUME

Il Contratto di Fiume è un accordo tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell'uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell'ambiente. Si tratta di uno "strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

Dopo i primi accordi di questa tipologia, firmati in Francia nel 1981 (i Contract de Rivier), e la loro introduzione in Italia nel 2000, in occasione del Forum Mondiale dell'Acqua a L'Aia, nel 2004 Regione Lombardia ha promosso la sottoscrizione del primo Contratto di Fiume nazionale, Olona-Bozzente-Lura.

Il Contratto di Fiume, previsto nel testo unico dell'ambiente all'art. 68 bis del D.lgs 152/20056, vede oggi presso il MISE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) un Osservatorio Nazionale che monitora come procede il rafforzamento della capacità istituzionale e della governance tra gli attori coinvolti nella definizione dei CdF, al fine di promuovere una più ampia, efficace e corretta diffusione di tale strumento. Sono attivi oltre un centinaio di CdF oltre a analoghi strumenti come i Contratti di Lago e i Contratti di Costa.

IL RUOLO DEL PARCO DEL LURA

Nell'ambito del processo del Contratto, il Parco del Lura è stato individuato come Referente Sovralocale per i territori afferenti al bacino del torrente Lura, bacino scelto per essere pilota e rappresentare il primo e fondamentale risultato di un processo di co-progettazione e integrazione di politiche, dedicate alla riqualificazione del torrente.

Per fare ciò sono stati individuati alcuni ambiti prioritari sui quali intervenire:

- reticolo idrico

- laminazione delle piene

- rinaturalizzazione del corridoio fluviale

- valorizzazione degli aspetti fruitivi e della connessione alla rete ecologica delle altre aree protette

Fra gli interventi principali attuati nell'ambito del Contratto di Fiume, figurano le opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del torrente Lura nei Comuni di Bregnano e Lomazzo, i Prati del Ceppo, inaugurati ad aprile 2019.

Molto è stato fatto, ma nel 2024 le problematiche del bacino e del torrente Lura rimangono complesse e di difficile risoluzione. Il Programma di Azione e il Progetto Strategico di Sottobacino, come strumenti del Contratto di fiume, tracciano il percorso da proseguire nell'attuazione di una moltitudine di interventi grandi e piccoli coordinati fra loro, con l'obiettivo di migliorare la situazione attuale.

PER SAPERNE DI PIU'

Consulta il sito Il Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura | Parco Sorgenti del Torrente Lura (parcosorgentilura.it)

E il sito del Contratti di Fiume https://www.contrattidifiume.it/it/contratti-di-fiume/

Osservatorio Nazionale Contratti di Fiume https://contrattidifiume.mase.gov.it/cos-e