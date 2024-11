Domenica 10 Novembre 2024

Domenica 10 novembre ore 10.00 Lainate, Casa degli orti, via Garbagnate

Si consiglia di indossare scarpe e abbigliamento adatti all'attività fisica. Percorsi di circa 8 km in totale, lungo piste ciclabili e sentieri (non adatti a passeggini e carrozzine). In caso di pioggia l'iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi.

Iniziativa gratuita. Richiesta l'iscrizione tramite modulo online

Locandina