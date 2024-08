Laboratorio per bambini più piccoli

Sabato 31 Agosto 2024 dalle 16:30 alle 17:30

I pattern sono i disegni ripetitivi che si formano quando la natura obbedisce a una regola: il viticcio si attorciglia a ricciolo, le radici si ramificano e il sassolino che cade nell'acqua crea anelli concentrici come quelli delle cipolle. I pattern naturali sono dappertutto, perfino sul nostro corpo perché anche noi, grandi e piccoli umani, siamo figli dell'Universo e delle sue leggi. Scopriamo come la natura disegna la vita e poi vestiamoci anche noi di pattern come le zebre, i lemuri e i leopardi.

Il laboratorio è condotto da Federica Buglioni. Nata e cresciuta a Milano, dopo anni di traduzione, interpretariato e redazione, un bel giorno ha cominciato a cucinare con i bambini e a studiare la loro relazione con il cibo. Dal 2006 progetta e conduce laboratori di cucina e di educazione alimentare per bambini e corsi di formazione per insegnanti. Ha fondato e diretto per 15 anni l'associazione Bambini in Cucina, è membro della redazione di Milanoperibambini.it e del comitato scientifico di Foodinsider (l'osservatorio delle mense scolastiche). Nel 2019, con Naturalisti in cucina, ha vinto il premio Bambini e Natura e, di recente, il Premio Andersen come Protagonista della cultura per l'infanzia 2022.

Attività per bambini dai 4 ai 6 anni, accompagnati da un adulto.

Prenotazione obbligatoria.

Costo: 8 € bambini - 6 € dal secondo fratello/sorella - pacchetti laboratorio + libro

L'iniziativa si svolge sabato 31 agosto 2024 alle ore 16.30 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it