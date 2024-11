Laboratorio per bambini

Sabato 16 Novembre 2024

Sapevate che milioni di anni fa al MuMab c'era il mare?

Quello che serve è una scatola da scarpe e ci tufferemo insieme nel meraviglioso mondo marino in cui nuotava la nostra balenottera Giorgia. Insieme costruiremo un diorama da portare a casa per raccontare a tutti di quando una volta qui, sotto i nostri piedi, c'era il mare!

Laboratorio per bambini dedicato alla scoperta degli abitanti che si aggiravano per il parco dello Stirone milioni di anni fa, con la creazione di un oceano in 3D.

Adatto ai bambini a partire dai 5 anni, anche senza genitori.

Prenotazione obbligatoria.

Costo: adulti 8 € a bambino e 6 € secondo fratello/sorella

L'iniziativa si svolge sabato 16 novembre 2024 alle ore 15.00 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it