Il Mare Padano che ricopriva la Pianura

Domenica 26 Gennaio 2025

Escursione nella macchina del tempo riportandoci ad alcuni milioni di anni fa quando la Pianura Padana era occupata dal Golfo del Mare Padano. Scopriremo un territorio dove sono ancora presenti sedimenti marini particolarmente ricchi di reperti fossiliferi (i più antichi risalirebbero a 8 milioni di anni fa, mentre i più recenti a circa 10.000 anni fa).

Percorso ad anello partendo dal MuMAB risalendo il torrente Stirone per arrivare sino alla Pieve di San Nicomede raggiungendo poi Scipione Ponte e di seguito Scipione Castello per poi rientrare via Salsominore.

Percorrenza totale: 13 km circa

Dislivelli: 160 metri in salita/ 160 metri in discesa

Grado di difficoltà: E Escursionistico (Facile) Scala Cas T1 - Tempo di percorrenza: 4 ore escluse soste / 6 ore con soste incluse e pranzo al sacco

Ritrovo: domenica 26 gennaio 2025 alle ore 9.00 presso il parcheggio del MuMAB -Museo Mare Antico e Biodiversità in loc. San Nicomede, a Salsomaggiore Terme (PR). Termine escursione: ore 15.30 circa.

Attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati: Scarponi da trekking a caviglia alta con suola scolpita , pantaloni lunghi , abbigliamento a strati , giacca anti pioggia , cappello , occhiali da sole , bastoncini da trekking per chi è solito usarli ,ed un eventuale cambio di vestiario.

Organizzatore e Guida: Appennineggiando di Gianpaolo Milanta (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 10 € a persona

Prenotazione obbligatoria: Cell & Whatsapp 347 7642677 - Pagina Facebook Appennineggiando - sito Internet Appennineggiando.it