Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Sabato 14 Ottobre 2023

I boschi del parco dei laghi di Suviana e Brasimone non smettono mai di stupire: anche se nascosti e prossimi al riposo invernale, rane, rospi e salamandre popolano ancora il sottobosco e i ruscelli. Vieni con noi in questa escursione attraverso le faggete del parco, sarà l'occasione per imparare qualcosa in più sui suoi abitanti, sulle loro fragilità, biologia e importanza nell'ecosistema.

Ritrovo ore 9.30 presso il parcheggio della chiesa di Santa Rita al Brasimone.

Termine previsto per le ore 15.30 nello stesso luogo.

Difficoltà : E - Lunghezza : 10 km - Dislivello : 350 m - Cammino effettivo : 3 ore.

Note : portare acqua, pranzo al sacco, scarponi e abbigliamento da trekking, bastoncini da trekking (consigliati).

Costo: 15 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): Lorenzo - 3485522929; escursionismo@coopmadreselva.it