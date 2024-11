Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Domenica 17 Novembre 2024 dalle 10:00 alle 13:30

Un'escursione ad anello che si snoda dal centro di Castiglione dei Pepoli scendendo lungo il Torrente Brasimone fino al Lago di Santa Maria, per poi risalire in paese percorrendo i vecchi sentieri in un mosaico di boschi, prati e coltivi.

Il Lago è al centro di questa escursione che ha come protagonista l'acqua e la biodiversità ad essa connessa, dagli scenari collinari del torrente, con i suoi rii, rivi e sorgenti, alle acque lentiche dell'invaso artificiale.

Escursione per adulti - Non adatto ai bambini sotto gli otto anni di età.

Ritrovo ore 10.00, Piazza della Libertà a Castiglione dei Pepoli (BO).

Termine previsto per le ore 13.30 nello stesso punto.

Difficoltà: E . Lunghezza: 7 km. - Dislivello: 250 m. - Cammino effettivo: 2 ore e mezza.

Note: necessarie scarpe chiuse con battistrada scolpito, 1 l di acqua, giacca antipioggia.

Costo: 5 €

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it

Ogni disdetta deve essere comunicata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente