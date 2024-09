Sabato 5 Ottobre - inaugurazione e laboratorio per famiglie

Presentazione di spazi verdi riqualificati per l'agrobiodiversità e laboratorio per famiglie

La Corte di Giarola e il sentiero che affianca il Canale Naviglio Taro, uno dei più frequentati del Parco del Taro, si arricchiscono di una nuova area sosta e di pannelli informativi immersi nel verde del Parco.

Punti all'aperto dedicati agli impollinatori e all'agrobiodiversità di cui il frutteto di varietà antiche adiacente alla Corte è il punto di forza. I lavori finanziati da Fondazione Cariparma con i fondi del Bando Ambiente 2022 – progetto "IL CIBO CONTA, FALLO CONTARE!" e realizzati dai Parchi del Ducato hanno consentito la riqualificazione e valorizzazione del frutteto, la sistemazione e pulizia della prima parte del sentiero che costeggia il canale con palizzate, tavoli e panche e la posa di nuovi pannelli e cartellini con la denominazione delle diverse varietà di frutti antichi. Il progetto, durato due anni, ha inoltre visto la realizzazione di numerosi eventi rivolti al pubblico e di attività a tema con le scuole nella cucina – laboratorio della Corte: Agrilab.

Sabato 5 ottobre 2024, alle 15.30 è prevista la presentazione del progetto: saranno presenti il Presidente dei Parchi del Ducato, Agostino Maggiali e la Sindaca di Collecchio, Maristella Galli, oltre ai progettisti-tecnici dei Parchi. L'accesso è libero e ci troveremo all'interno della Corte di Giarola per poi raggiungere il frutteto sottostante.

A seguire, alle 16.30 - nel Centro Visite si svolgerà un laboratorio gratuito per famiglie dedicato agli impollinatori con la creazione di casette nido per aiutare gli insetti a trascorrere l'inverno. Un laboratorio prezioso per la biodiversità, in cui scopriremo che non tutte le api sono uguali: ci sono le api che producono il miele, abituate alla vita sociale, e le api solitarie, che necessitano di suite per se stesse e per la prole. Sono soprattutto queste ultime a pernottare nei Bee Hotel: qui sono al riparo dal gelo, possono deporre le uova e prendersi cura dei piccoli. Al termine ogni bambino potrà portare a casa una casetta!

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie al laboratorio contattare Massimo al 328-8696734 oppure scrivendo a massimo@artebio.it. L'attività è rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da almeno un genitore.

La Corte di Giarola si trova in Strada Giarola, 11 nel Comune di Collecchio (PR) nel Parco del Taro.