Rassegna di Teatro d'arte di Burattini

Domenica 14 Gennaio 2024 dalle 16:00 alle 17:00

Il secondo spettacolo della rassegna "Avena Selvatica" organizzata da Teatro Medico Ipnotico va in scena domenica 14 gennaio 2024 alle ore 16 presso il Teatro alla Corte di Giarola.

La rassegna prevede spettacoli di burattini, personaggi sempre diversi e divertenti ed è dedicata a bambini piccoli e alle loro famiglie.

SAFARI

Burattinai : Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Assistente :Andrea Alberici

Musiche : Luca Maini

Il capocomico Lomé per poter sopravvivere é ancora alle prese con il problema di rendere attuale il suo teatrino di burattini. Inventa allora un format, il "fotosafari"e organizza un casting. Tra i candidati la giovane Violetta presenta il progetto più convincente: vorrebbe portare equilibrio all'eccesso di "domestico" dei nostri tempi e per farlo pensa di fotografare il "selvatico" che si cela nel bosco. Il problema maggiore é vincere la paura di non essere all'altezza del compito. Ci riuscirà? Gli Spiriti del bosco incantato cercheranno di aiutarla...

Dai 3 anni

Il costo del biglietto è di € 8,00 per adulti e € 5,00 per bambini.

Per info: Teatro Medico Ipnotico - 3471606291 - info@teatromedicoipnotico.com

Il Teatro alla Corte di Giarola si trova in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.