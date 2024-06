Una giornata alla Corte di Giarola per conoscere più da vicino il predatore italiano

Sabato 8 Giugno 2024 dalle 09:00 alle 17:00

Io non ho paura del lupo organizza, con il nostro Patrocinio, una giornata alla Corte di Giarola per conoscere più da vicino il predatore italiano e per approfondire il nostro rapporto con esso attraverso differenti punti di vista.

Scopri il programma della giornata e come partecipare (gratuitamente) al link dell'iniziativa