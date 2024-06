Laboratorio di cucina per adulti

Giovedì 13 Giugno 2024 dalle 19:00 alle 21:00

Torna la cucina antispreco in Agrilab Giarola e questa volta in versione…serale!Il laboratorio di cucina svuota frigorifero ritorna per chiudere la primavera e iniziare finalmente l'estate con ricette di stagione.

Ci divertiremo insieme alla chef Caterina Petrosino preparando piatti a base di verdure abbinate ad altri alimenti che, abitualmente, rimangono nel frigorifero e che, con creatività, si possono ancora utilizzare per cucinare ricette gustose, adatte a cuochi in erba o già esperti.

Un incontro promosso dai Parchi del Ducato e dall'Associazione Piacecibosano di Piacenza in cui ognuno può portare la propria esperienza personale.

L'attività è gratuita e dedicata ad adulti. Si consiglia di portare un grembiule e un contenitore per portare a casa eventuale preparazione in avanzo.

L'appuntamento è giovedì 13 giugno 2024 dalle ore 19 alle ore 21 presso Agrilab alla Corte di Giarola in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel Parco del Taro.

Massimo 20 persone.

Info e prenotazioni obbligatoria entro il 10 giugno alla email piacecibosano@gmail.com.