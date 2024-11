Laboratorio naturalistico gratuito per adulti

Domenica 10 Novembre 2024 dalle 15:30 alle 18:30

Il pomeriggio inizia con una passeggiata facile nel Parco del Taro alla scoperta delle piante e dei fiori tipici del nostro territorio.

Giulia e Marco ci racconteranno tante curiosità sulle erbe e ci guideranno nell'osservazione degli alberi e dei dettagli delle foglie, caratteristiche su cui solitamente non concentriamo il nostro sguardo.

Si torna poi alla Corte di Giarola per sedersi nel portico o all'interno del centro visite per costruire il proprio piccolo erbario da portare a casa e da utilizzare durante le prossime escursioni nella natura in autonomia.

Il laboratorio è dedicato ad un pubblico adulto in collaborazione con l'azienda agricola La Spinosa di San Martino Sinzano (Collecchio, PR).

L'appuntamento è domenica 10 novembre 2024 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso il centro visite della Corte di Giarola in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR).

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria. Massimo 15 partecipanti.

Info e prenotazioni al numero 0521/802688 o 338/7918250 oppure via email scrivendo a f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it.