Rassegna di Teatro d'arte di Burattini

Da Sabato 18 a Domenica 19 Gennaio 2025 dalle 16:00 alle 17:00

Il secondo spettacolo della rassegna "Avena Selvatica" organizzata da Teatro Medico Ipnotico va in scena sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025 alle ore 16 presso il Teatro alla Corte di Giarola.

La rassegna prevede spettacoli di burattini, personaggi sempre diversi e divertenti ed è dedicata a bambini piccoli e alle loro famiglie.

IL COMPLEANNO DELLA POLONIA

Burattinaio: Patrizio Dall'Argine

Assistente : Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini, Dania Bonora

In questo racconto il carattere grottesco dei burattini emiliani si tinge di sfumature macabre! Sandrone, la moglie Polonia e il figlio Sgorghiguelo, dalla campagna si trasferiscono in città. Le loro abitudini contadine rimangono intrappolate in una ragnatela di divieti.

Il quotidiano di questa eccentrica famiglia si trasforma così in un piccolo e divertente sabba da condominio a cui Sandrone porrà fine con un lazzo tipico di Mister Punch, il celebre burattino d'oltremanica. Questo spettacolo è un omaggio agli sceneggiati un tempo trasmessi dall'emittente Yugoslava Tv Koper-Capodistria.

Dai 5 anni

Il costo del biglietto è di € 8,00 per adulti e € 5,00 per bambini. Invia la tua prenotazione entro e non oltre le 14,30/15 del giorno dello spettacolo e se non riesci a venire avvisaci con un messaggio. Il teatro è piccolo, così regali il tuo posto a qualcun altro!!

Lo spettacolo va in scena sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025 alle ore 16.00 presso il Teatro alla Corte.

Per info: Teatro Medico Ipnotico - 3471606291 - info@teatromedicoipnotico.com - www.teatromedicoipnotico.com

Il Teatro alla Corte di Giarola si trova in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.