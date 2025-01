Rassegna di Teatro d'arte di Burattini

Da Sabato 1 a Domenica 2 Febbraio 2025 dalle 16:00 alle 17:00

Il terzo spettacolo della rassegna "Avena Selvatica" organizzata da Teatro Medico Ipnotico va in scena sabato 01 e domenica 02 febbraio 2025 alle ore 16 presso il Teatro alla Corte di Giarola.

La rassegna prevede spettacoli di burattini, personaggi sempre diversi e divertenti ed è dedicata a bambini piccoli e alle loro famiglie.

MOMO, IL DIO DELLA BURLA

Burattinaio: Patrizio Dall'Argine

Assistente : Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Momo, figlio di Hypnos e della Notte, è un dio antico, il dio della burla. Venne cacciato dall'Olimpo per aver preso in giro gli Dei. Caduto sulla terra, è diventato il Fool, l'attore, il buffone, il clown...infine ha trovato rifugio nel Teatro dei Burattini, dove passa i giorni in compagnia dei suoi amici di legno e stoffa. Momo e i suoi compari saranno contenti di esibirsi per voi ed evocare l'Ordine, la Paura, la Magia, la Sorpresa, l'Ozio, la Festa e il Desiderio, i sette cavalli che girano in tondo nella giostra della settimana.

Dai 3 anni

Il costo del biglietto è di € 8,00 per adulti e € 5,00 per bambini. Invia la tua prenotazione entro e non oltre le 14,30/15 del giorno dello spettacolo e se non riesci a venire avvisaci con un messaggio. Il teatro è piccolo, così regali il tuo posto a qualcun altro!!

Lo spettacolo va in scena sabato 01 e domenica 02 febbraio 2025 alle ore 16.00 presso il Teatro alla Corte.

Per info: Teatro Medico Ipnotico - 3471606291 - info@teatromedicoipnotico.com - www.teatromedicoipnotico.com

Il Teatro alla Corte di Giarola si trova in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.