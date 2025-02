(Bitti, 30 Gen 25)

Bitti, 30 gennaio 2025 – Martino Sanna, sindaco di Torpè, è il nuovo presidente del Parco naturale regionale di Tepilora. Oggi, durante l'assemblea riunita nella sede dell'Ente a Bitti, il passaggio di consegne ufficiale con l'uscente Giuseppe Ciccolini, primo cittadino locale, e ormai giunto a fine mandato. Riconfermato inoltre alla vicepresidenza il rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, Paolo Puddu. Sanna è il quarto presidente del Parco dopo i sindaci di Lodè (Graziano Spanu), Posada (Roberto Tola) e Bitti. L'elezione da parte dell'assemblea che gestisce Tepilora, composta dai primi cittadini dei quattro comuni del Parco e dalle rappresentanze di Regione, Provincia di Nuoro e Agenzia Forestas, è stata ufficializzata con decreto sottoscritto dall'assessora regionale della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi.

Il neopresidente. "Appena pochi mesi fa abbiamo festeggiato i primi dieci anni di vita dall'istituzione, nell'ottobre 2014, di questa straordinaria realtà naturale protetta. Un traguardo importante frutto di un proficuo programma di collaborazione tra istituzioni e cittadini dei nostri territori e che ci ha permesso di fare tanti passi avanti in termini di organizzazione su percorsi normativi e strutturazione delle risorse umane che li accompagnano". Così Martino Sanna che ha aggiunto: "Dopo la recente approvazione del Piano del Parco da parte della Regione, si apre per noi una nuova fase articolata in almeno due macro direttrici: strutturazione ancora più operativa dell'offerta dei servizi e degli operatori oggi disponibili; maggior promozione dei territori attraverso il coinvolgimento delle comunità locali o di altri portatori di interesse già impegnati nella valorizzazione turistica in campo ambientale".