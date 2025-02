COMUNICATO STAMPA

Lodè, 3 febbraio 2025 – Nell'ambito delle attività di riqualificazione e recupero ambientale, previste dalle azioni del Parco naturale regionale di Tepilora per la valorizzazione turistica dei territori, è stata recuperata l'area in località "Padre Pio" nell'abitato di Lodè. La realizzazione dell'opera, finanziata con 70mila euro e seguita in tutti i passaggi dal Comune di Lodè, ha permesso di riconsegnare alla comunità e ai visitatori che giungono nel paese dell'alta Baronia un punto di sosta e incredibilmente panoramico da cui ammirare le valli e i boschi che si estendono fino alla catena montuosa del Montalbo. I fondi messi a disposizione dall'Ente Parco fanno parte di una serie di "Interventi per la valorizzazione turistico ambientale dei Comuni all'interno dell'area Parco", che godono di una dotazione finanziaria totale di 200mila euro. L'area, tra corso Villanova e via Salvador Allende, è stata inoltre riqualificata con una struttura coperta e un allestimento green, per la cui cura sono stati installati dei depositi d'acqua che permetteranno una più efficiente assistenza idrica per piante e aiuole anche della zona circostante. Il sito sarà aperto al pubblico nei prossimi giorni.

La sindaca di Lodè. "Siamo particolarmente soddisfatti di aver portato a termine questo bellissimo progetto, che ha permesso di riqualificare un'area molto importante del paese e che ci permetterà, non solo di metterla a disposizione dei nostri compaesani, ma anche di turisti e visitatori che potranno godere del panorama del Montalbo e del territorio di Lodè". Lo ha detto la sindaca di Lodè, Antonella Canu, che ha aggiunto: "Il raggiungimento dell'obiettivo è frutto della sinergia dimostrata da Comune e Parco. Un obiettivo che, come amministrazione, vogliamo continuare a perseguire attraverso altri interventi di recupero urbano che intendiamo realizzare nel nostro abitato".