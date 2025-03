Parco Naturale Regionale di Tepilora

(Bitti, 11 Mar 25) Posada, 11 marzo 2025 – Saranno circa 50, tra studenti e corpo docente, i partecipanti che venerdì 14 marzo seguiranno l'iniziativa di formazione "BioBlitz" dedicata all'osservazione e allo studio della biodiversità, con un focus particolare indirizzato alla distribuzione della specie aliena e infestante dell'Acacia saligna (originaria dell'Australia), presente nelle aree costiere e umide del territorio di Posada. Il gruppo di giovani discenti, provenienti dalle scuole medie di Posada e Torpè, saranno accolti e accompagnati in questo percorso di nuova conoscenza della flora del territorio dal personale dei Ceas (Centri di educazione ambientale e alla sostenibilità) dei due paesi dell'alta Baronia e da un team di biologi e botanici. Le attività si inseriscono nel più ampio progetto di monitoraggio "Mon – I – Dron", voluto dal Parco di Tepilora e coordinato nell'esecuzione da Legambiente. Obiettivo di tale ricerca, che al più classico monitoraggio a terra ha integrato l'uso dei droni e il supporto scientifico di esperti, è quello di individuare e mappare gli areali in cui si trovano determinate varietà di piante infestanti arboree e arbustive, che negli ultimi anni si sono diffuse notevolmente nel tratto finale del Rio Posada: tra l'agro di Torpè e i siti antistanti la foce a mare. Il programma Mon I Dron, iniziato nella primavera dello scorso anno, combina quindi diverse metodologie e tecnologie innovative per osservare le varietà vegetali al centro della ricerca e valutarne quindi gli impatti sulla biodiversità locale. Una di queste metodologie consiste proprio nel coinvolgere le popolazioni locali nello studio della distribuzione e dell'abbondanza delle specie osservate, secondo i principi della Citizen Science, cioè della Scienza dei cittadini. I dati delle operazioni in campo saranno raccolti utilizzando tablet o smartphone dotati dell'applicazione iNaturalist e attraverso il volo dei droni. Sarà inoltre messo a disposizione dei giovani studenti il materiale informativo e didattico, così da poter integrare al meglio le nuove conoscenze pratiche acquisite in questa giornata di formazione scientifica davvero originale.

Prossimo appuntamento, nell'ambito della Citizen Science, è fissato nel pomeriggio del prossimo 21 marzo, nella sede del Ceas Casa delle Dame all'ex Peschiera di San Giovanni di Posada, con un corso gratuito rivolto soprattutto a insegnanti, guide, educatori ambientali e quindi a tutti i cittadini interessati.