Parco Naturale Regionale di Tepilora

Domenica 21 Aprile 2024

09:00 Ritrovo in Piazza Villanova

Escursione su Cantaru Loddue, necessaria prenotazione a cura di Agenzia Forestas CAI



10:00 Sa corte de Anzeleddu 'e Matiu Tortu

Laboratorio di Casatinas a cura di Pro Loco Lodè — Piera e Angela Spanu



dalle 10:00 Sa Domo de tziuJuanne Allegria

Mostra sul costume di Lodè a cura di Pro Loco Lodè



dalle 10:00 Sa Domo de sos de Sadurru

Visita a sa domo antica e s'undacru a cura di Gabriella Bernardini



10:00-11:00 e 15:00-16:00 Lodè, Sa cala de sos naneddos

Visite guidate a Sa cala de sos naneddos de Janna Orlavula, necessaria prenotazione - a cura di Franco Floris



10:00-12:00 e 15:30-18:00 Corso Villanova — Sala Consiglio

Mostra "Documenti storici di Lodè" a cura della Biblioteca Comunale



10:30-15:30 Partenza da Piazza Villanova

Visita guldata centro storico a cura di CEAS Montalbo di Lodè



11:30-16:30 Corso Villanova

Laboratorio di "Sartitza chin Juajone" a cura di Su Masellu - Fratelli Carta



dalle 11:00 Piazza Villanova

Laboratorio di Gathas a cura di Antonietta Sanna e Loredana Contu



dalle 12:00 partenza da Skipper Bar

Vestizione de "Sas Màscaras Netas" (Itinerante) a cura di Pro Loco e del gruppo "Sas Màscaras Netas"



12:30 Loddue-Lodè

Transfer a cura di France

dalle 12:00 per il paese

Spettacolo itinerante a cura di Tenore "Su Riscattu" Lodè



dalle 12:00 per il paese

Spettacolo Itinerante a cura di Tenore "Romanzesu" Bitti



dalle 12:00 per il paese

Spettacolo folk itinerante a cura di Sos Oriundos



dalle 12:00 per il paese

Spettacolo folk itinerante - "Su Sonete lodinu" a cura di Dalila e Mirko



dalle 15:00 Piazza Villanova

Laboratorio di formaggio e di ricotta a cura di Loredana Contu



15:00 Sa corte de Anzeleddu 'e Matiu Tortu

Laboratorio di Seatas a cura di Pro Loco Lodè — Piera e Angela Spanu



15:30 Partenza da Piazza Villanova

Lezione Qi Gong a cura di La ger Spazio Olistico



16:00 Corso Villanova, Comune

Laboratorio Onde - Le onde elettromagnetiche e gravitazionali, nell'ambito del progetto ET. a cura di Associazione Astronomica Nuorese



16:00 Piazzetta Sant'Antonio

Trekking Someggiato e addestramento etologico a cura di Alessandro Prina



tutto Il giorno Skipper Bar

Mostra "Sas Màscaras Netas" a cura di Domenico Canu



tutto ll giorno Skipper Bar

Mostra "Colorlamo le nostre tradizioni" di Franco Rino Nanu, a cura di Domenico Canu