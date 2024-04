Parco Naturale Regionale di Tepilora

Domenica 28 Aprile 2024

ESCURSIONI

Per tutte queste attività è necessario un abbigliamento idoneo



8:30 Cascata S'illiorai

Escursione Cascata S'Illiorai

Livello EE. - Su prenotazione tel 328 9847578 A cura della Fattoria Con Te



9:30 Punta sa Donna

Escursione Punta sa Donna, la vetta più alta sul Parco.

Livello E - A cura del fotografo naturalista Domenico Ruiu



10:30 Preta Orteddu

Escursione Preta Orteddu

Livello E. - A cura dell'Associazione Su Golostiu



10:00 - 11:30 - 15:00 Partenza dal Compendio Forestas di Crastazza

Escursione "Perché le foreste sono Indispensabili per la salute del pianeta?"

Livello E. - A cura di Eleonora Amoroso



dalle 9:30 alle 15:00 Partenza dal Compendio Forestas di Crastazza

Passeggiata alla scoperta della cascata S'Abba 'e S'Allinu con avvicinamento In navetta.

Camminata senza accompagnatore, ma segnalata nel percorso. - A cura del team Foreste Aperte di Bitti



PER i BAMBINI Area Laghetto



15:00 Incontro con Cappuccetto Rosso nel bosco.

A cura di Lupus Logudori



15:00 Laboratorio di tiro con l'arco In foresta.

A cura della Corporazione arcieri medievali Sanluri

TEPILORA LAB Area Compendio Forestas di Crastazza



10:00 - 11:00 Attività divulgativa - "L'importanza degli impollinatori in natura".

A cura dell'Associazione il Bugno



10:30 - 11:30 Formazione - Esercitazione pratica antincendio.

A cura del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Sardegna



11:00 - 12:00 Attività divulgativa - "Funghi.... buoni e cattivi".

A cura dell'Ispettorato micologico ASL 3 di Nuoro



11:30 - 12:30 Caccia al tesoro per i più piccoli - "Alla ricerca dei funghi buoni"

A cura dell'ispettorato micologico ASL 3 di Nuoro



16:00 - Agriturismo Ertila

Mostra fotografica sul Parco di Tepllora - Visita guidata con l'autore Domenico Rulu.

Prenotare al 348 5267955.

A cura dell'autore Domenico Ruiu



ARMONIE DI TEPILORA

12:00 Area "pala a sole Preta Orteddu"

Concerto Tenores di Bitti Remunnu 'e Locu e Gavino Murgia.



15:00 - 16:30 Area Compendio Forestas

Esibizione Coro Montalbo.



dalle 17:30 Area Compendio Forestas

Musiche e balli della tradizione con i Novos Sonos.