Mercoledì 26 Giugno, 9.00-13.00 | 14.30-17.00. Sala conferenze Anci-AnciLab - La casa dei Comuni - Via Rovello, 2 Milano

(Pontevecchio di Magenta, 31 Mag 24) Il convegno Ecosistemi naturali e ecosistemi digitali urbani si propone di porre l'attenzione sulla complessità della contemporaneità, fatta di convivenza di diversità, di reti naturali e digitali, di fluttuazioni, di innesti da governare. Attraverso l'osservazione del territorio del Parco del Ticino, parco naturale unico in Europa per le sue caratteristiche, sito in territorio fortemente antropizzato e al centro delle grandi infrastrutture strategiche, entriamo nel vivo di alcune fra le più urgenti domande che connotano la costruzione di valore pubblico. Scopo del convegno è di focalizzare l'attenzione sul rapporto fra ambiente, infrastrutture digitali, sviluppo, sottolineando l'urgenza di nuove modalità di interazioni fra sistemi complessi e eterogenei. La prima parte della giornata sarà dedicata all'inquadramento del contesto normativo sulle aree protette, intrecciata alla narrazione della costituzione del Parco del Ticino e alla sua evoluzione. Focus della seconda parte saranno i contribuiti di esperti sull'impatto delle trasformazioni legate all'utilizzo delle tecnologie (big data, geo referenziazioni, intelligenza artificiale, protezione dei dati).

Il convegno, organizzato in occasione del cinquantesimo dalla fondazione del Parco Lombardo della Valle del Ticino, è curato dal Segretario Generale del Parco del Ticino, in collaborazione con il Settore legale e il coordinamento della Presidenza e della Direzione Generale.

Programma:

09.00-09.30 Accredito partecipanti

09.30-10.15 Avvio dei Lavori



Saluti istituzionali

Assessore Università Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia

Alessio Zanzottera , Amministratore Unico Ancilab

, Amministratore Unico Ancilab Giovanni Brogin, Consigliere Parco lombardo della Valle del Ticino

Introduzione

Il filo di Arianna: costruire permeabilità fra sistemi e discipline. Il Parco del Ticino come microcosmo rappresentativo

Antonella Annecchiarico, Segretario Generale del Parco Lombardo della Valle del Ticino

10.15-11.30 SESSIONE 1 Coordina Giuseppe Macchiarelli

La legge istitutiva del Parco del Ticino: origini e evoluzioni

Aldo Travi, Avvocato e Professore emerito dell'Università Cattolica Milano

La normativa nazionale e regionale sulle aree protette: il punto della situazione

Giuseppe Macchiarelli, Avvocato Responsabile Legale del Parco Lombardo della Valle del Ticino

La normativa europea per la conservazione della biodiversità: tutela e gestione dei Siti Natura 2000

Paola Brambilla, Ecoavvocato Coordinatrice della Commissione VIA Ministero della Transizione Ecologica

11.30-11.45 Pausa

11.45-13.00 SESSIONE 2 Coordina Antonella Annecchiarico

Che cos'è un ecosistema naturale?

Valentina Parco, Responsabile - Boschi, Territorio, Siti Natura 2000. Parco Lombardo della Valle del Ticino

Osservazione empirica e rilevazione dei dati: da dove provengono, come si leggono

Francesca Trotti, Vice direttore e Responsabile - Pianificazione, Paesaggio e Gis. Parco lombardo della Valle del Ticino

Leggere il territorio nelle sue componenti ambientali e antropiche. Come si costruiscono le decisioni ambientali

Claudio De Paola, Direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino

14.30-17.00

Reading Iniziale

Walking around

Laura Laterza, Coach teatrale. Consulente in gestione risorse umane

14.45-16.30 SESSIONE 3 Coordina Onelia Rivolta

Dalla natura al digitale. Gli ecosistemi digitali urbani

Guido Arnone, Direttore innovazione tecnologica e digitale Comune di Milano

Cybersecurity e Data Protection: le implicazioni per la security generale dei nuovi trend dell'innovazione digitale

Stefano Marzocchi, Data Protection Officer - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Dalla macchina all'intelligenza

Massimo Chiriatti, CTO Lenovo/tecnologo e saggista

L'intelligenza artificiale a supporto dell'organizzazione: esperienze di Ancilab per i comuni

Onelia Rivolta, Direttore Ancilab

16.30-17.00 Dibattito

Evento gratuito, iscrizione obbligatoria al seguente link: https://linktr.ee/eventifagiana