Mercoledì 3 Luglio, presso la Sala Capitolare dell'Abbazia di Morimondo (MI), dalle 09.00 alle 16.00

(Pontevecchio di Magenta, 26 Giu 24) Mercoledi 3 Luglio, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, presso la Sala Capitolare dell'Abbazia di Morimondo, nell'ambito delle celebrazioni del cinquantesimo del Parco del Ticino, il Settore Agricoltura organizza il convegno dal titolo "Parco e attività agricola: esperienze, collaborazioni e prospettive"

Più della metà del territorio del Parco del Ticino è dedito all'agricoltura.

Le diverse modalità di coltivazione dei campi, la gestione della rete irrigua, la scelta delle pratiche agricole, le diverse sensibilità degli agricoltori, sono alcuni dei fattori che tratteggiano e dipingono la produttività e la qualità ambientale delle aree agricole e di quelle naturali, compresi i boschi e le acque del fiume.

Il sistema agricolo è in costante evoluzione e diviene importante identificare adeguatamente i nuovi fattori che entrano in gioco, ad esempio la crisi climatica. Difendere la terra coltivata, uno degli obiettivi prioritari del Parco, diviene oggi obiettivo condiviso, con l'esigenza di migliorare il reddito degli agricoltori, di aumentare la qualità dei prodotti, di dare spazio a pratiche performanti sotto il profilo della sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Questa giornata di riflessione consentirà anche di focalizzare il ruolo svolto dal Parco nel contesto agricolo e, con il supporto di grandi esperti, di tracciare nuove esigenze e nuove opportunità.

Saranno allestiti pannelli espositivi sul tema dell'equilibrio tra agricoltura e natura

L'evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 0,562 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n. 162/2022

Programma

09.00 Registrazione partecipanti con caffè di benvenuto

09.30 Saluti istituzionali

Alessandro Beduschi, Assessore Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Regione Lombardia

Assessore Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Regione Lombardia Silvia Bernini, Consigliere Agricoltura e Bilancio, Parco del Ticino

Proiezione filmato "Parco Ticino 50°" (3 min)

10.00 L'agricoltura 50 anni fa e oggi: cosa è cambiato, nuovi rischi, nuove opportunità

Claudia Sorlini, già Preside Facoltà di Agraria UNIMI -Vicepresidente Fondazione Cariplo

10.30 L'agricoltura nel Parco, fasi ed esperienze dal 1980 ad oggi

Claudio De Paola, Direttore Parco del Ticino

11.00 Sistemi foraggeri per l'allevamento bovino da latte

Giorgio Borreani, Professore Ordinario in Agronomia - Dip. Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA Università di Torino

11.30 Sostenibilità della risicoltura oggi e gestione dell'acqua

Marco Romani, Responsabile Dipartimento di Agronomia Ente Nazionale Risi

12.00 Il Parco tutela l'agricoltura (art. 1 PTC): riflessioni e spunti

Michele Bove, Responsabile Settore Agricoltura Parco del Ticino

12.20 Dibattito e conclusioni

13.00 Degustazione prodotti a Marchio Parco Ticino a cura del Consorzio Produttori Agricoli Ticino

14.30 Tavola Rotonda

Moderatore: Silvia Bernini



Imprenditori, Organizzazioni Agricole e Professionistidel settore si confrontano: come potenziare sinergie e prospettive di sviluppo agricolo sostenibile

Sono stati invitati: Direttori OOPP, alcuni professionisti del settore,alcuni imprenditori del territorio



16.00 Conclusioni



A margine della sala convegni sarà possibile apprezzare pannelli espositivi sul tema dell'equilibrio tra agricoltura e natura: Biodiversità in aree agricole (2016, Parco del Ticino Settore Agricoltura - Fondazione Cariplo)

Terra e Acqua- Equilibrio - Uomo e Natura (2024, Giovanni Battista Colli)

La via dei prati iemali (2021, Parco del Ticino Settore Agricoltura)

Il pascolo bovino: l'esperienza del Parco ai Geraci di Motta Visconti (2021, Parco del Ticino Settore Agricoltura)

Partecipazione gratuita

Iscrizione obbligatoria al link: https://linktr.ee/eventifagiana

Programma del Convegno