19 Settembre, ore 9.00-17.00. Università di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente Aula A DSTA Via Sant'Epifanio 14 Pavia

(Pontevecchio di Magenta, 05 Ago 24) Il 9 gennaio 1974 vedeva la luce il Primo Parco Regionale d'Italia, il Parco Lombardo della Valle del Ticino istituito per tutelare il fiume Ticino e il suo territorio.

In occasione dei 50 anni da quella storica data, il Parco del Ticino propone giovedì 19 settembre 2024, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Pavia e con il contributo di Fondazione Cariplo, il Convegno "Il fiume racconta - Esperienze di educazione ambientale del Parco del Ticino, storia e prospettive di una rete in continuo sviluppo'.

Il convegno vuole essere l'occasione per riflettere sullo sviluppo dell'educazione ambientale dal Parco del Ticino al sistema delle aree protette lombarde, e presentare degli esempi di buone pratiche di educazione ambientale. Saranno illustrati esempi di attività in corso nell'ambito di progetti finanziati dall'Unione Europea, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, e si approfondirà, attraverso esempi applicativi, l'utilizzo dell'arte quale mezzo di comunicazione privilegiato per promuovere la consapevolezza e l'attenzione verso l'ambiente. La giornata si concluderà con una riflessione sul Parco del Ticino come risorsa educativa a disposizione della collettività, sulle opportunità proposte e realizzate dall'Università di Pavia e uno sguardo alle politiche regionali e alle prospettive future di applicazione nel territorio del Parco.

Il convegno sarà a partecipazione gratuita previa iscrizione e si svolgerà nella giornata di giovedì 19 settembre 2024 in 4 sessioni successive. Si terrà presso l'Aula A del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Pavia in Via Sant'Epifanio 14 a Pavia.

Programma

09.15 Registrazione partecipanti e welcome coffee offerto dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Progetto Scienze Naturalie Ambientali

09.45 Saluti Istituzionali

Cristina Chiappa, Presidente Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino

Marchini Agnese, Presidente del Corso di Laurea Magistrale Conservazione della biodiversità, didattica e comunicazione scientifica



SESSIONE MATTUTINA

10.00 SESSIONE 1

Educazione Ambientale nei Parchi: attuazione di un'idea...

Modera: Claudio De Paola, Direttore del Parco del Ticino

Tavola rotonda, ne discutono:

Dario Furlanetto, già Direttore del Parco del Ticino

Francesco Magna, già Responsabile Ufficio Educazione Ambientale Parco del Ticino

Tomaso Colombo, Coordinatore Area Parchi

11.00 Filmato dedicato alle scuole per i 50 anni del Parco del Ticino

Caterina Cullati, Guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino

11.15 SESSIONE 2

L'Educazione Ambientale come strumento di narrazione e divulgazione dei progetti LIFE

Modera: Silvia Assini, Professore associato in Botanica dell'Università di Pavia

ACQUA:

11.20 Attività svolte e materiali prodotti a supporto del raggiungimento degli obiettivi di conservazione, LIFE18NAT/IT 000806 CLAW E LIFE21-NAT-IT-LIFE URCA PROEMYS –

Bruna Valettini , Biologa dell'Acquario di Genova, Costa Edutainment





Silvia Fumagalli, Pietro Beretta per RTI 'Life EEL Primarie', Guide naturalistiche ed escursionistiche del Parco del Ticino

Proposte per la scuola secondaria di I grado LIFE19NAT/ IT/000851 LIFEEL

Caterina Cullati per RTI 'Life EEL Secondarie', Guide naturalistiche ed escursionistiche del Parco del Ticino

12.10 Materiali educativi LIFE19 NAT/IT/0008883 LIFE INSUBRICUS

Shade Amini, Istituto Delta Ecologia Applicata (IDECO)

Proposte didattiche nelle scuole LIFE19 NAT/IT/0008883 LIFE INSUBRICUS

Laura Morandi per RTI 'Life Insubricus', Guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino

TERRA:

12.35 Io abito, tu abiti, egli HABITAT - Discovery kit.

Strumenti e approcci metodologici del progetto Life Drylands, NAT/IT/000803 DRYLANDS

Patrizia Berera, Rete degli Orti Botanici della Lombardia

12.50 L'EDUCAZIONE AMBIENTALE SI FA ANCHE A TAVOLA Degustazione guidata paniere prodotti agricoli a Marchio Parco Ticino Produzione Controllata

A cura di: Consorzio Produttori Agricoli SCARL



SESSIONE POMERIDIANA

14.15 SESSIONE 3

Educazione ambientale e linguaggi artistici

Modera: Valeria Garibaldi, Vice direttrice Area Ambiente Fondazione Cariplo

14.20 Il progetto "Siamo il Mondo. La creatività per praticare pace, inclusione e sostenibilità" della Fondazione Adolescere finanziato nell'ambito del bando 'Clima creativo' di Fondazione Cariplo

Valeria Garibaldi, Fondazione Cariplo,

Silvia Armandola e Elisa Pianetta, Fondazione Adolescere

14.40 Il teatro come risorsa per l'educazione ambientale: il caso della performance "Can You Sea?"

Giulia Innocenti Malini, Università di Pavia

15.00 Artisti nel bosco

Giuseppe Festa, Scrittore ed educatore ambientale



15.30 SESSIONE 4

Il Parco del Ticino come risorsa educativa

Modera: Lisa Sacchi, Regione Lombardia, Struttura Parchi e Aree protette

15.35 Le linee programmatiche di Regione Lombardia nell'ambito dell'educazione ambientale

De Cesare Francesca , Dirigente Struttura Parchi e Aree protette, Regione Lombardia





Claudia Lupi, Office For Sustainable Action Università di Pavia (OSA)

16.05 L'esperienza nelle scuole lungo il Ticino a Pavia

Renato Sconfietti, Centro di Ricerca sulle Acque, Università di Pavia

16.20 Uno sguardo verso il futuro dell'educazione ambientale nel Parco del Ticino

Silvia Nicola e Roberta Giovannini, Ufficio Educazione Ambientale del Parco del Ticino

16.35 Conclusioni e discussione



17.00 Chiusura dei lavori

Partecipazione gratuita previa iscrizione al seguente link: linktr.ee/eventifagiana