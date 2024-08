11 Settembre, ore 09.00-16.30. Sala Consiliare in via Fornaroli, 30 Magenta (MI)

(Pontevecchio di Magenta, 20 Ago 24) Mercoledì 11 settembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 16:30, presso la sala consiliare del Comune di Magenta, nell'ambito delle celebrazioni del cinquantesimo del Parco del Ticino, il Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS del Parco del Ticino organizza il convegno dal titolo La pianificazione territoriale del Parco tra tutela e orientamento allo sviluppo. Esperienze, competenze e strumenti per promuovere una pianificazione sostenibile e una nuova cultura paesaggistica.

Il Parco del Ticino porta con sé da anni esperienze, competenze e strumenti per promuovere, a più livelli, una pianificazione sostenibile e una nuova cultura paesaggistica. Obiettivo del Convegno è far comprendere come la pianificazione e la gestione attuata dal Parco abbiano consentito di salvaguardare un territorio di grande valore, limitando le dinamiche di sviluppo incontrollato a cui si è assistito in altre zone della Regione e indirizzando verso una crescita sostenibile delle realtà territoriali.

Arrivare a riconoscere il valore culturale e immateriale del Parco, la qualità del vivere e le sue potenzialità per noi e per le generazioni future.

Il convegno sarà strutturato in una sessione mattutina dedicata alla pianificazione del Parco, attuata attraverso gli strumenti di tutela del territorio e dei valori ambientali ed identitari, secondo principi di sostenibilità, sussidiarietà responsabilità, competitività e integrazione, e una sessione pomeridiana che presenterà il Parco del Ticino come laboratorio per la valorizzazione del paesaggio tra conservazione e innovazione, in un rapporto inscindibile.

Il paesaggio… tra le righe

Durante il convegno, sarà esposta presso la Biblioteca "Oriana Fallaci" di Magenta, una raccolta di libri provenienti dalle biblioteche di "Fondazione per leggere" per avviare nuovi percorsi di educazione alla lettura del paesaggio all'interno del Parco del Ticino e non solo.

L'evento è valido ai fini del riconoscimento di n° 6 crediti formativi professionali per i Geometri iscritti all'Albo provinciale di appartenenza.

Sono in corso le richieste di riconoscimento CFP presso gli altri Ordini professionali.

Il convegno sarà a partecipazione gratuita previa iscrizione a questo link https://linktr.ee/eventifagia

Programma

SESSIONE MATTUTINA

PIANIFICAZIONE

La pianificazione del Parco attraverso gli strumenti di tutela del territorio e dei valori ambientali ed identitari, secondo principi di sostenibilità, sussidiarietà responsabilità, competitività e integrazione.

09.00 Registrazione partecipanti



09.30 Saluti istituzionali

Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia

Fabio Signorelli, Consigliere Settore Pianificazione e Paesaggio, Parco del Ticino



Proiezione filmato "Parco Ticino 50°"

Modera: Claudio De Paola, Direttore del Parco del Ticino

10.00 La pianificazione delle aree protette nel contesto pianificatorio regionale

Isabella Dall'Orto, già Direttore e Responsabile Settore Pianificazione e Paesaggio del Parco del Ticino

10.20 I principi ispiratori della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino

Luciano Saino, Architetto, già Presidente del Parco del Ticino

11.10 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino: strumento di valore per il territorio

Francesca Trotti, Responsabile UO4 Parco del Ticino

11.30 La pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale in un'area protetta

Gianluca Perinotto, Architetto Urbanista

12.00 La governance delle aree protette verso le sfide dell'Antropocene

Gioia Gibelli, Architetto, Università degli Studi di Milano

12.30 Dibattito

12.50 Conclusioni

Claudio De Paola

13.00 Degustazione prodotti a Marchio Parco Ticino a cura del Consorzio Produttori Agricoli Ticino

SESSIONE POMERIDIANA

PAESAGGIO

Il Parco del Ticino: un laboratorio per la valorizzazione del paesaggio tra conservazione e innovazione, un rapporto inscindibile.

14.30 Il Paesaggio come obiettivo di tutela nella pianificazione del Parco e come gestione del vincolo ex lege

Rosella Saibene, Funzionario Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS del Parco del Ticino

15.00 Paesaggio: da contesto a luogo di vita. Un percorso di consapevolezza

Paola Branduini, Architetto, Politecnico di Milano

15.30 Tavola Rotonda:

Modera: Fabio Signorelli

I diversi sguardi al paesaggio: adempimento burocratico, limitazione all'attività, valorizzazione multisettoriale di un patrimonio comune

I professionisti e attori del territorio dialogano con i tecnici del Parco