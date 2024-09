26 settembre, dalle 09.30 alle 13.30. CinemateatroNuovo di via San Martino, 19 a Magenta (MI)

(Pontevecchio di Magenta, 04 Set 24) Giovedì 26 settembre presso il CinemateatroNuovo di via San Martino, 19 a Magenta (MI) - dalle 09.30 alle 13.30 - è in programma il convegno istituzionale del cinquantesimo del Parco del Ticino all'interno del quale sarà presentato il francobollo ordinario dedicato al 50° del Parco del Ticino emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Questo momento di confronto e dialogo con tutte le Istituzioni invitate offre l'opportunità di effettuare una riflessione congiunta sulla storia e sulle prospettive del Parco del Ticino.

Programma

09.00-09.30 Accredito partecipanti

09.30-10.30 Apertura celebrazioni

Saluti istituzionali

Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia (T.B.C.)





Presidente Regione Lombardia (T.B.C.) Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (T.B.C.)

Valentina Coen Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Luca Del Gobbo Sindaco Comune di Magenta

Aurora Impiombato Consigliere Città Metropolitana di Milano

Giovanni Palli Presidente Provincia di Pavia

Marco Magrimi Presidente Provincia di Varese (T.B.C.)

Gianluca Comazzi Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi

Michael Hošek (V.D.C.) Presidente Europarc

Luca Santini Presidente Federparchi

Cristina Chiappa Presidente Parco lombardo Valle del Ticino

Altre autorità

10.30-12.15 INTERVENTI

Moderatore:

Dario Furlanetto, già Direttore Parco lombardo Valle del Ticino

L'emozione della nascita del Parco

Ambrogio Colombo, già Presidente del Parco del Ticino

La legge istitutiva del Parco del Ticino: origini ed evoluzioni

Aldo Travi, Avv. Prof. emerito dell'Università Cattolica Milano

Uno scrigno di biodiversità

Giuseppe Bogliani, Università di Pavia

Le attività del Parco: storia e prospettive

Claudio De Paola, Direttore Parco lombardo Valle del Ticino

12.15-12.30 PRESENTAZIONE FRANCOBOLLO ORDINARIO DEDICATO AL 50° DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicati alla Giornata Mondiale della Natura Claudio Vescovi, Poste Italiane Filatelia

12.30 I paesaggi del Parco ispirano: composizione musicale "Il Parco del Ticino" a cura di Stefano Sartorio

12.35 CONCLUSIONI

Cristina Chiappa, Presidente Parco lombardo Valle del Ticino

Auspicato intervento del Presidente della Repubblica (T.B.C.)

13.00 Conclusione delle celebrazioni con degustazione di prodotti a marchio Parco Ticino

Evento gratuito previa iscrizione da Qrcode sulla locandina oppure qui

Locandina programma del Convegno