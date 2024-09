4 Ottobre, dalle 09.00 alle 13.00. Sala Consiliare in via Fornaroli, 30 Magenta (MI)

(Pontevecchio di Magenta, 24 Set 24) Il paesaggio… tra le righe. Venerdì 4 ottobre dalle ore 09.00 alle 13.00, Sala Consiliare in via Fornaroli, 30 - Magenta (MI) si terrà il convegno

Ore 08.45 Saluti istituzionali

Luca Del Gobbo, Sindaco di Magenta

Massimo Braghieri, Consigliere del Parco Lombardodella Valle del Ticino

Marco Mappelli, Presidente del Consorzio Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Moderatori:

Francesco Magna, primo responsabile del Settore Vegetazione e Boschi del Parco

Massimo Braghieri, Consigliere del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Ore 09.00 Le foreste del Ticino, prima e dopo l'istituzione del Parco e il Piano di Settore Boschi

Francesco Sartori, Università degli Studi di Pavia

Ore 09.30 Le foreste del Parco del Ticino: scrigno di vita

Dario Furlanetto, già Direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Ore 10.00 Conservazione e miglioramento: presente e futuro nell'azione del Parco

Fulvio Caronni, Parco del Ticino

Ore 10.30 Il progetto ResQ - Querce resilienti

Paola Nola, Università degli Studi di Pavia

Ore 11.00 Analisi della resilienza ai cambiamenti climatici nelle foreste del Parco del Ticino

Giorgio Vacchiano, Università degli Studi di Milano

Ore 11.30 Tavola rotonda

Moderatore:

Claudio De Paola, Direttore del Parco

Dialogo e sinergie per la migliore conservazione delle più importanti foreste planiziali lombarde

Regione Lombardia, Imprese boschive, Consorzi Forestali, Agricoltori, Associazioni ambientaliste, Professionisti

Ore 13.00 Degustazione prodotti a Marchio Parco Ticino a cura del Consorzio Produttori Agricoli Ticino

Eventi gratuiti

Iscrizione obbligatoria tramite QR CODE

L'evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 0,5 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n. 162/2022

Durante il convegno sarà esposta presso la Biblioteca "Oriana Fallaci" di Magenta, una raccolta di libri provenienti dalle biblioteche di "Fondazione per leggere" per avviare nuovi percorsi di educazione alla lettura del paesaggio all'interno del Parco del Ticino e non solo.

Iscrizioni https://linktr.ee/eventifagiana

Programma del Convegno