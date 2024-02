Domenica 4 Febbraio 2024

Il valore dell'acqua nel Parco del Ticino. Domenica 4 febbraio la guida naturalistica Claudia Tramarin vi porterà alla scoperta della campagna lombarda ripercorrendone il grande valore ambientale.

Le marcite ormai sono sempre più rare, in molti non sanno più cosa siano. Eppure c'è stato un tempo in cui erano fondamentali per l'economia agricola del territorio e il sapiente governo delle acque era motivo di vanto. Indagheremo i motivi che hanno portato questa zona a diventare così ricca di acqua, ma un'acqua speciale: acqua di risorgiva!

Visiteremo inoltre il piccolo borgo di Casterno, uno dei centri più antichi del territorio, dove le tracce del passato fanno capolino fra un edificio e l'altro: antichi monasteri, vecchi cortili e una chiesetta soprannominata "del boia"… del diavolo!

In un continuo dialogo fra uomo e natura, fra passato e presente andremo a scoprire questo angolo bellissimo del Parco del Ticino.

Programma:

Date: domenica 4 febbraio e domenica 11 febbraio 2024 alle ore 9.45

Ritrovo: presso piazza Garibaldi, Casterno di Robecco sul Naviglio (MI) - possibilità di parcheggiare direttamente in piazza oppure in via Buozzi, via Sant'Andrea, vicino al Cimitero di Casterno.

Durata: 2 ore. L'escursione si svolgerà su un percorso di 5 km circa, prevalentemente sia asfaltato che sterrato, con leggeri dislivelli, facile e adatto a tutti. La tipologia del percorso non richiede particolare preparazione fisica.

Cosa portare: Abbigliamento caldo e a strati, scarpe adatte all'attività all'aperto.

Costo: 10,00€ a persona (gratuito sotto i 6 anni). Al momento della prenotazione verranno comunicate le modalità di pagamento.

Info e prenotazioni: scrivere all'indirizzo claudiatramaringuida@gmail.com oppure al numero 329.1126221 (prenotazione obbligatoria).

Posti limitati!

In caso di maltempo l'escursione verrà rinviata e sarà premura della guida avvisare tutti i partecipanti che potranno richiedere il rimborso o la conferma della prenotazione per la data successiva (non appena disponibile).

L'escursione sarà condotta da Claudia Tramarin, guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino