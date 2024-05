Venerdì 31 Maggio 2024

La giornata è organizzata dal Parco Lombardo della Valle del Ticino nell'ambito dei festeggiamenti per i 50 anni dalla sua istituzione. Relazioni scientifiche, ma anche racconti, storie, immagini e giochi saranno dedicati alle specie animali che popolano l'Area Protetta. La giornata sarà scandita da diversi momenti: al mattino un convegno scientifico con la partecipazione di relatori che hanno collaborato e collaborano con il Parco nei progetti di conservazione della Fauna. Nel pomeriggio giochi didattici e visite guidate all'incubatoio ittico del Parco, al Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU e a mostre fotografiche tematiche. In serata, alle 21, appuntamento presso la Sede del Parco a Villa Castiglioni con lo Spettacolo "In viaggio coi lupi: viaggio tra immagini, racconti e musica alla scoperta dei lupi" ideato e condotto dallo scrittore e divulgatore scientifico Giuseppe Festa.

Programma

9.30 - Saluti istituzionali

Francesca Lara Monno - Consigliere del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Modera: Franco Mari - Zoologo, consulente del Parco Lombardo della Valle del Ticino

10.00 - La fauna del Parco del Ticino: gli ultimi 250 anni

Giuseppe Bogliani - Zoologo, Università degli Studi di Pavia

Sessione 1

I Mammiferi: storie di presenza nel Parco

10.30 - Dal Capriolo al Cinghiale: esempi di gestione faunistica

Monica Di Francesco - Biologa, Responsabile Settore Fauna del Parco Lombardo della Valle del Ticino

10.50 Il ritorno del Lupo lungo il corridoio ecologico del Ticino

Olivia Dondina - Zoologa, Università degli Studi di Milano Bicocca

Coffee break

Sessione 2

I Pesci: Lo Storione cobice il simbolo del fiume e le altre specie ittiche autoctone del Ticino

11.00 - Le vasche di allevamento e l'incubatoio del Parco del Ticino per la conservazione della fauna ittica e le indagini sulla presenza dello Storione cobice lungo il fiume

Cesare Puzzi - Ittiologo, GRAIA s.r.l.

11.20 - Strategie di allevamento e riproduzione dello Storione cobice e dello Storione ladano presso il Parco del Ticino

Oliviero Mordenti - Professore, Università di Bologna "Alma Mater Studiorum"

Sessione 3

Gli uccelli: il popolo dell'aria nel Parco

11.40 - L'avifauna del Parco: monitoraggio e conservazione

Fabio Casale - Ornitologo, Fondazione Lombardia per L'Ambiente

12.00 - Dibattito

12.30 - Conclusioni

Claudio De Paola - Direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino

13.00 Degustazione di prodotti a Marchio Parco Ticino Produzioni Controllata presso C.na Bullona

Dalle 15.00 alle 18.00

VISITE GUIDATE E… GIOCHI FAUNISTICI IN COLLABORAZIONE CON LIFE WOLFALPS EU

Visite guidate all'incubatoio ittico del Parco, al Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU e a mostre fotografiche tematiche.

Giochi dedicati alla conoscenza del lupo e di altri animali con il contributo di Life Wolfalps EU

Alle 21.00 - Presso la sede di Villa Castiglioni a Pontevecchio di Magenta (MI)

Spettacolo "In viaggio coi lupi: viaggio tra immagini, racconti e musica alla scoperta dei lupi" ideato e condotto dallo scrittore e divulgatore scientifico Giuseppe Festa.

Evento gratuito, iscrizione a https://linktr.ee/eventifagiana