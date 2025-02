Domenica 2 Febbraio 2025

Domenica 2 febbraio 2025 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo propone un laboratorio ispirato all'attività medievale dell'erborista e dello speziale per la produzione di candele. La storia della candela è, fino a circa un secolo e mezzo fa, la storia dell'illuminazione. Nei monasteri c'era un grande utilizzo liturgico di candele che venivano prodotte con la cera d'api.

Nel primo Medioevo appaiono le candele a stoppino, ottenute con il metodo del cucchiaio o per immersione dello stoppino e più tardi anche con la colatura in forme. Questi metodi verrano sperimentati durante il nostro laboratorio sulle candele medievali

Info e prenotazioni:

Quota partecipativa € 25,00 - Prenotazione obbligatoria dal nostro sito: www.abbaziamorimondo.it/giornata-erborista

Ingresso dalla biglietteria di piazza Municipio 4