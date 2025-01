(Triuggio, 28 Gen 25) Ci sono nuove possibilità per trascorrere un anno al Parco con il bando del Servizio Civile Universale, tra tutela e sostenibilità, educazione e cultura.

Se hai tra i 18 e i 28 anni puoi partecipare a uno dei progetti del programma "Semi secolari, germogli di futuro" in co-programmazione con Provincia di Lecco, che vedono coinvolti Area Parchi, aree protette, associazioni e enti del territorio.

"Coltivare la scienza per uno sviluppo sostenibile" con un posto nel settore Vigilanza Ecologica.

"Crescere cittadini responsabili" con un posto nel settore dell'Educazione Ambientale

Cosa farai

Il tuo impegno sarà per 12 mesi per 1.145 ore totali - 25 ore settimanali per 5 giorni - con un contributo di 507,30 euro al mese.

Al Parco Regionale Valle del Lambro abbiamo un posto con il progetto "Crescere cittadini responsabili". Potrai attuare con noi alcuni obiettivi dell'Agenda 2030:

fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un'opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4)

rendere le città, le comunità e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e resilienti (Obiettivo 11)

promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (Obiettivo 13)

proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (Obiettivo 15).

Qui puoi trovare tutte le informazioni dettagliate.

Al Parco Regionale Valle del Lambro abbiamo un posto con il progetto "Coltivare la scienza per uno sviluppo sostenibile". Puoi raggiungere con noi alcuni obiettivi:

accrescere la diffusione della cultura ambientale e sviluppare il senso di tutela e di appartenenza al territorio

coinvolgere la cittadinanza nelle diverse attività proposte in contesti naturali per mostrare l'importanza del prendersi cura del Parco da parte di tutti.

contribuire ad accrescere negli utenti la diffusione dei valori ambientali con nuovi stili di vita sostenibili.

contribuire a migliorare gli habitat di aree fortemente antropizzate con il supporto agli esperti, monitoraggi ambientali, progetti di salvaguardia e interventi di Citizen Science.

Qui puoi trovare tutte le informazioni dettagliate.

Importante:

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto attraverso la piattaforma DOL all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Consulta qui anche il sito del Ministero delle Politiche Giovanili.

Il bando scade alle ore 14.00 del 18 febbraio.

Per qualsiasi domanda o dubbio puoi scrivere a info@parcovallelambro.it o ad areaparchi@parconord.milano.it

Scadenza 18/02/2025