Domenica 14 Aprile 2024

Domenica 14 aprile, ore 9 - Alserio. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 25 marzo.

Parcheggio del cimitero Alserio, Via Don Guanella. Durata 6h.

A cura delle GEV del Parco Valle Lambro.

L'escursione consentirà di immergersi in uno dei luoghi maggiormente rappresentativi della Brianza, in cui natura e cultura si completano armoniosamente, e di coglierne gli aspetti geologici, floristici, storico-etnografici, culturali e paesaggistici.

Si partirà a piedi con destinazione i Giardini a lago di Alserio, per chi vorrà effettuare la traversata del lago, imbarcandosi sulla barca "Amicizia"; gli altri invece si incammineranno dal parcheggio del cimitero lungo il sentiero che costeggia la costa sud del lago. Ci si riunirà a Casin del Lago, ove è presente il Centro di Educazione Ambientale del Parco "Bambini di Beslan", e si ripartirà alla volta del bosco della Buerga, più precisamente nella zona della riserva naturale orientata, lungo un percorso ad anello che riporterà a Centro di Educazione Ambientale, in tempo per il picnic. Si farà poi rientro a piedi lungo il sentiero a bordo lago.

Note: L'escursione è adatta a tutti, adulti e bambini. Il percorso è percorribile con passeggino a ruote grandi (in tal caso non sarà possibile effettuare l'andata in barca). È consigliato un abbigliamento comodo e adatto alle condizioni climatiche, scarpe da passeggio in campagna o, in caso di terreno umido, scarponcini o scarpe da trekking. Si raccomanda di portare con sé cibi e bevande, non essendo disponibile altro servizio di ristoro oltre a quello presso i Giardini a lago. Non sono ammessi cani né sulla barca Amicizia, né lungo il sentiero della Buerga; pertanto, chi venisse con i cani (al guinzaglio) potrà effettuare solamente l'andata e ritorno a piedi sino a Casin del Lago. Lungo il percorso sono presenti servizi igienici.

