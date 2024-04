Sabato 20 Aprile 2024

Sabato 20 aprile, ore 15 - Fornacette di Inverigo



Durata 3h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 8 aprile

A cura delle GEV del Parco Valle Lambro.

Attraverso il gioco, l'attività consentirà di conoscere e osservare la fauna presente in una zona naturale protetta.

Cosa si nasconde in una zona palustre? Anfibi, uccelli e...andiamo a scoprirlo insieme.

Metteremo in gioco le nostre capacità di ascolto e di osservazione - anche di pazienza e attesa - e conosceremo gli animali che potrebbero essere presenti nella zona palustre. Osserveremo le immagini e, infine, giocheremo.

Note: L'attività è adatta a bambini dai 7 anni. Il percorso non è percorribile con passeggino. E' consigliato un abbigliamento comodo e adatto alle condizioni climatiche, con scarpe da passeggio in campagna o scarponicini. E' possibile portare un binocolo per l'osservazione della fauna presente. Non sono ammessi cani.

Iscriviti qui