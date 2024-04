Venerdì 26 Aprile 2024

Venerdì 26 aprile, ore 21.00 - Triuggio. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 15 aprile



Triuggio fraz. Canonica, presso l'edificio Centro Accoglienza e Lavoro, via Leonardo da Vinci 3 - Durata 2h.

A cura delle GEV del Parco Valle Lambro.

Nel corso della serata verranno illustrati i tratti biologici ed etologici dei rapaci notturni presenti nel Parco: quali sono, dove vivono, quali sono le loro caratteristiche. Ci si avvierà lungo un breve percorso ad anello sui sentieri di campagna e nel bosco, dove verranno emessi i richiami delle diverse specie, in attesa delle risposte dei rapaci presenti.

Note: L'escursione è di circa 2 km e adatta a tutti, adulti e bambini a partire dai 6 anni. Il percorso non è percorribile con passeggino. È consigliato un abbigliamento adeguato al clima serale ed alle condizioni metereologiche, con scarponcini o scarpe da ginnastica robuste ed impermeabili, adatti a sentieri che potrebbero essere umidi e fangosi. Non sono ammessi cani. Si consiglia di dotarsi di una torcia elettrica di bassa potenza (da usare comunque con moderazione e seguendo le indicazioni che verranno impartite in loco dalle guide).

