Domenica 28 Aprile 2024

Domenica 28, ore 9 - Besana B.za - Iscrizioni dal 15 aprile.

Parcheggio del plesso scolastico Don Carlo Gnocchi, Besana B.za – Via Beato Angelico, 16. Durata 3h 30'.

A cura delle GEV del Parco Valle Lambro.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Associazione Amici della Valletta il cui Presidente, signor Fausto Villa, sarà guida e cicerone per la visita; sarà inoltre presente l'artista Sergio Crippa per accoglierci nel suo atelier.

L'escursione si svolgerà nei territori dei comuni di Besana B.za e Monticello B.za, con un percorso ad anello lungo i sentieri del Parco Agricolo della Valletta. Oltre ad avere forte valenza paesaggistica (per la possibilità di ammirare la Brianza dall'alto di Monticello) e naturalistica (in località Magritto, lungo il sentiero didattico, si osserveranno l'area umida con sorgenti pietrificanti, stagno e massi erratici), l'uscita offrirà anche interessanti contenuti culturali ed artistici: si visiterà l'atelier dell'artista Sergio Crippa, nella chiesa e nel municipio si vedranno due importanti opere di Aligi Sassu e, in frazione Cortenuova, il Santuario di San Michele, da cui si tornerà al punto di partenza.

Note: L'escursione è di circa 5 km e adatta a tutti, adulti e bambini a partire dai 6 anni. Il percorso non è percorribile con passeggino. È consigliato un abbigliamento adeguato alle condizioni metereologiche, con scarponcini o scarpe da ginnastica robuste ed impermeabili, adatti a sentieri che potrebbero essere umidi e fangosi. Sono ammessi cani a guinzaglio a norma di legge (1,5 m), ma non potranno entrare in chiese e altri immobili che saranno visitati.

