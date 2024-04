Escursione guidata sul Lago di Alserio con la barca elettrica Amicizia

Domenica 28 Aprile 2024

Il Parco propone sei giornate di escursioni sul lago di Alserio sulla barca elettrica Amicizia, con l'accompagnamento di un naturalista che vi farà conoscere i luoghi più incantevoli e suggestivi di questo lago.

La partenza delle corse dal pontile di Alserio è prevista alle ore: 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30

Nei mesi di giugno, luglio e agosto vi è una corsa aggiuntiva alle ore 18.30.

L'imbarcadero è situato presso il molo dei Gardini a Lago di Alserio, via Carcano. Link alla seguente mappa.

Costi: è richiesto un contributo per la visita guidata da versare al momento dell'imbarco

Adulti: 5 €,

Bambini 6-14 anni: 2 €,

Bambini fino a 5 anni: gratuito.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione (non si accettano prenotazioni per gruppi).

L'iscrizione può essere effettuata a partire dalle date indicate (non si accettano iscrizioni pervenute prima delle date e ore indicate).

E' richiesta l'iscrizione obbligatoria online da parte di singoli nuclei familiari.

In base alle previsioni meteo, il venerdì precedente ciascuna osservazione, agli iscritti verrà inviata una mail di conferma o annullamento dell'iniziativa, contenente i dettagli logistici ed eventuali indicazioni organizzative.

