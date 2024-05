Venerdì 17 Maggio 2024

Venerdì 17 maggio, ore 21 - Parco di Monza

Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 6 maggio

L'esperienza prenderà il via con un'introduzione al mondo delle lucciole, in una miscela sapiente di nozioni scientifiche ed evocazioni poetiche, indispensabili per cogliere la natura di questi interessanti insetti e l'eterna fascinazione che continuano ad esercitare. Si partirà poi alla ricerca delle lucciole con una semplice passeggiata nei boschi del Parco e attorno al laghetto: si raccomanda tanto silenzio, che permetterà una maggiore immersività nella natura.

Note: L'escursione è di circa 2 km e adatta a tutti, adulti e bambini. Il percorso è percorribile con passeggino. È consigliato un abbigliamento adeguato al clima serale ed alle condizioni metereologiche, con scarponcini o scarpe da ginnastica impermeabili, adatti a zone che potrebbero essere umide. Sono ammessi cani a guinzaglio a norma di legge (1,5 m). Si consiglia di dotarsi di una torcia elettrica di bassa potenza (da usare comunque con moderazione e seguendo le indicazioni che verranno impartite in loco dalle guide). Per le auto, è possibile parcheggiare liberamente trovando posto nelle apposite piazzole esterne alle mura del Parco oppure si può usufruire del parcheggio interno "Parcheggio Porta Monza".

Inserita nell'iniziativa regionale BIOBLITZ, ESPLORATORI DI BIODIVERSITÀ. Per iscriverti, clicca qui.